Евролига. «Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес», «Валенсия» сыграет с «Басконией»
В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.
Сербская «Црвена Звезда» примет турецкий «Анадолу Эфес», в противостоянии испанских команд «Валенсия» сыграет с «Басконией».
Испанская «Барселона» встретится с французским «Виллербаном».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал Испания – 10-1, Барселона Испания – 8-2, Монако – 7-4, Виртус Италия – 7-4, Панатинаикос Греция – 6-5, Олимпиакос Греция – 6-5, Фенербахче Турция – 6-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-5, Баскония Испания – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Партизан Сербия – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Милан Италия – 4-6, Жальгирис Литва – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.