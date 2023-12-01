Евролига. «Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес», «Валенсия» сыграет с «Басконией»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Баскония Барселона Црвена Звезда Валенсия АСВЕЛ Виллербан Баскетбол

В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет турецкий «Анадолу Эфес», в противостоянии испанских команд «Валенсия» сыграет с «Басконией».

Испанская «Барселона» встретится с французским «Виллербаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда Сербия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
1 декабря, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Баскония Испания
Дата проведения
1 декабря, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  АСВЕЛ Виллербан Франция
Дата проведения
1 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 10-1, Барселона Испания – 8-2, Монако – 7-4, Виртус Италия – 7-4, Панатинаикос Греция – 6-5, Олимпиакос Греция – 6-5, Фенербахче Турция – 6-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-5, Баскония Испания – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Партизан Сербия – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Милан Италия – 4-6, Жальгирис Литва – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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