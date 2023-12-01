Евролига. «Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес», «Валенсия» сыграет с «Басконией»

В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата пройдут три матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет турецкий «Анадолу Эфес», в противостоянии испанских команд « » сыграет с «Басконией».

Испанская «Барселона» встретится с французским «Виллербаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 10-1, Барселона Испания – 8-2, Монако – 7-4, Виртус Италия – 7-4, Панатинаикос Греция – 6-5, Олимпиакос Греция – 6-5, Фенербахче Турция – 6-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-5, Баскония Испания – 5-5, Валенсия Испания – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Партизан Сербия – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Милан Италия – 4-6, Жальгирис Литва – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Виллербан Франция – 2-8, Альба Германия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.