Руди Гобер: «Сейчас я лучшая версия Руди из всех когда-либо существовавших»

Центровой «Миннесоты» считает, что находится на пике своей профессиональной карьеры по качеству игры.

«Сейчас я лучшая версия Руди из всех когда-либо существовавших. Я голоден до побед. Пока не выиграешь, не остановишься. Сейчас пытаюсь стать чемпионом», – сказал Гобер.

«Это лучшее, что я видел от него на обеих сторонах паркета. Он доминирует в защите и в нападении. Это просто лучшее, что я когда-либо видел в его исполнении», – добавил главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч.

Гобер за 30 минут против «Сан-Антонио» (102:94) набрал 16 очков, а также сделал 20 подборов, 2 блок-шота и 2 передачи.