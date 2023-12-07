Руди Гобер: «Сейчас я лучшая версия Руди из всех когда-либо существовавших»

Теги Миннесота НБА Крис Финч Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер считает, что находится на пике своей профессиональной карьеры по качеству игры.

«Сейчас я лучшая версия Руди из всех когда-либо существовавших. Я голоден до побед. Пока не выиграешь, не остановишься. Сейчас пытаюсь стать чемпионом», – сказал Гобер.

«Это лучшее, что я видел от него на обеих сторонах паркета. Он доминирует в защите и в нападении. Это просто лучшее, что я когда-либо видел в его исполнении», – добавил главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч.

Гобер за 30 минут против «Сан-Антонио» (102:94) набрал 16 очков, а также сделал 20 подборов, 2 блок-шота и 2 передачи.

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1 комментарий
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Очень хороший сезон проводит, даже на дугу начал выходить иногда)

Хоть как то контракт отрабатывает
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