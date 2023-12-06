«Я пришел в НБА, чтобы выиграть титул». Рашид Уоллес объяснил, почему выбрал бы семь перстней, а не 300 млн долларов»

Теги Джош Смит Детройт Чонси Биллапс Рашид Уоллес НБА Пейтон Сива Баскетбол

Чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта» Рашид Уоллес на предложение выбрать один из двух гипотетических вариантов — 300 миллионов долларов без чемпионских перстней или 54 миллиона с семью перстнями — выбрал второй вариант.

«Однажды у меня состоялся подобный разговор в раздевалке, когда я тренировал. Там были я, Чонси Биллапс, мой юный друг Пейтон Сива и еще один молодой парень Джош Смит. У нас был такой же разговор. Я не могу вам передать все, что там было сказано, но если коротко, я выбираю перстень. Деньги придут вместе с перстнем в долгосрочной перспективе.

Возможно, не придут, возможно, их будет не так много. Вы упомянули, например, контракт на 300 миллионов долларов, верно? Ладно, возможно, я не смогу заработать 300 миллионов долларов за эти семь, восемь, девять лет, но я увековечен. Я в этом чертовом Зале славы, где я не хочу быть, черт возьми, но я там.

Именно для этого я пришел в лигу. Я пришел в НБА, чтобы выиграть титул, чтобы выиграть хотя бы один титул, мне посчастливилось выиграть три, но я получил только один. Ты увековечен навсегда, если ты увековечены в этом городе. Здесь тебя всегда узнают», – сказал Уоллес.

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5 комментариев
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54 млн можно грамотно инвестировать(не тачки, цепи, дома и окружение) и вот уже через годы у тебя 300млн. А 7 перстней это все - таки 7 перстней, спортивная история навека.
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54 миллиона - это вот история Роберта Орри, где-то столько он и заработал. У Рашида все-таки побольше контрактами набежало, больше 150 мультов - весьма солидно для того времени. Так что всё у него нормально, и чемпион, и с баблом солидным.
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"мне посчастливилось выиграть три" - перевод похож на автоматический, здесь видимо имеется в виду три финала
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Ответ boller_73
54 млн можно грамотно инвестировать(не тачки, цепи, дома и окружение) и вот уже через годы у тебя 300млн. А 7 перстней это все - таки 7 перстней, спортивная история навека.
Инвестиции приносят 10-15% в год, которые либо уменьшает, либо сжирает инфляция.
Сомневаюсь, что Рашид гениальный инвестор уровня Баффета, который может прям приумножить капитал
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