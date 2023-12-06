«Я пришел в НБА, чтобы выиграть титул». Рашид Уоллес объяснил, почему выбрал бы семь перстней, а не 300 млн долларов»

Чемпион НБА 2004 года в составе « » на предложение выбрать один из двух гипотетических вариантов — 300 миллионов долларов без чемпионских перстней или 54 миллиона с семью перстнями — выбрал второй вариант.

«Однажды у меня состоялся подобный разговор в раздевалке, когда я тренировал. Там были я, , мой юный друг и еще один молодой парень . У нас был такой же разговор. Я не могу вам передать все, что там было сказано, но если коротко, я выбираю перстень. Деньги придут вместе с перстнем в долгосрочной перспективе.

Возможно, не придут, возможно, их будет не так много. Вы упомянули, например, контракт на 300 миллионов долларов, верно? Ладно, возможно, я не смогу заработать 300 миллионов долларов за эти семь, восемь, девять лет, но я увековечен. Я в этом чертовом Зале славы, где я не хочу быть, черт возьми, но я там.

Именно для этого я пришел в лигу. Я пришел в НБА, чтобы выиграть титул, чтобы выиграть хотя бы один титул, мне посчастливилось выиграть три, но я получил только один. Ты увековечен навсегда, если ты увековечены в этом городе. Здесь тебя всегда узнают», – сказал Уоллес.