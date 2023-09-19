Экс-игрок НБА Рашид Уоллес рассказал, что однажды по ходу матча пригрозил судье, работой которого был недоволен, что организует поджог его ресторана и взломает его почтовый ящик.

«Сказал одному судье: «Если вы продолжаете эту чушь, тогда я заплачу кому-нибудь, чтобы он сжег твой ресторан». Потом продолжил: «Вы продолжайте иметь меня и мою команду». Дело было в . «Вы продолжайте иметь меня и моих одноклубников. Я найму хакера, чтобы он залез в твою электронную почту».

Рефери попытался бросить на меня один из этих взглядов. «О, поверь мне, я знал о ящиках, которые вы получили от Дэвида Стерна. Вы все принимаете эту хрень как должное», – рассказал Уоллес.

Уоллес занимает 3-е место в истории НБА по полученным техническим фолам (317).

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