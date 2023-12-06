Шакил О′Нил выступит как диджей на музыкальном фестивале в Румынии

Член Зала славы ′Нил выступит как диджей на музыкальном фестивале в Румынии.

Музыкальный фестиваль Electric Castle, который ежегодно проводится возле замка Банфи в 30 км от города Клуж-Напока в Румынии, объявил список исполнителей на мероприятие 2024 года. Одним из главных участников является DJ Diesel, псевдоним, под которым выступает О’Нил.

Фестиваль пройдет 17-21 июля.

Это будет не первый раз, когда Шак выступает на сцене музыкального фестиваля. В частности, он выступал на фестивале Lollapalooza в Чикаго — первый раз в 2019 году и второй в 2023 году. Летом 2022 года Шака можно было увидеть за диджейским сетом в Словении, на вечеринке с суперзвездой «Далласа» Лукой Дончичем.