Защитник «Миннесоты» признался, что не считает первый в карьере вызов на звезд в 2023 году полноценным.

«Вызов на Матч звезд прошлого года не считается. Меня позвали на замену травмированному. Мной просто заменили человека, который не смог приехать. Это было ужасно. Мне не нравится, когда меня называют олл-старом, потому что это ненастоящее попадание», – заявил Эдвардс.

Эдвардс вошел в тройку игроков, которые заменили травмированных Стефена Карри, Кевина Дюрэнта и Зайона Уильямсона.