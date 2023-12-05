Юрица Жужа о завтрашнем матче против «Пармы»: «Нам нужно закрепить успех после победы над УНИКСом»
Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа отметил важность завтрашнего гостевого матча против «Пармы».
«Для нас это очень важная игра. Нам нужно закрепить успех после победы над УНИКСом.
Ожидаем, что будет очень сложно. «Парма» сейчас очевидно на ходу. В прошлом матче они просто смели МБА своей защитой – дали набрать всего 56 очков сопернику, который до этого в сезоне ни разу не забивал менее 70. Перед своими болельщиками – а в Перми всегда собирается очень много народу, и тут умеют болеть за своих – они будут играть с повышенной энергией», – сказал хорватский специалист.