Юрица Жужа о завтрашнем матче против «Пармы»: «Нам нужно закрепить успех после победы над УНИКСом»

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа отметил важность завтрашнего гостевого матча против «Пармы».

«Для нас это очень важная игра. Нам нужно закрепить успех после победы над УНИКСом.

Ожидаем, что будет очень сложно. « » сейчас очевидно на ходу. В прошлом матче они просто смели МБА своей защитой – дали набрать всего 56 очков сопернику, который до этого в сезоне ни разу не забивал менее 70. Перед своими болельщиками – а в Перми всегда собирается очень много народу, и тут умеют болеть за своих – они будут играть с повышенной энергией», – сказал хорватский специалист.