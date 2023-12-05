Рамона Шелберн о реакции Дарвина Хэма на перепалку Удоки с Леброном: «Такие слова нельзя говорить по телевизору»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс Име Удока НБА Дарвин Хэм Рамона Шелберн Баскетбол

Журналистка ESPN Рамона Шелберн рассказала о реакции главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма на перепалку коллеги из «Хьюстона» Име Удоки с лидером калифорнийцев Леброном Джеймсом.

«Я давно знаю Хэма, еще со времен, когда он сам был игроком НБА. И мне еще не доводилось видеть его таким. Что он сказал? Ну, такие слова нельзя говорить по телевизору, так что цензурированная версия. «Недопустимо произносить слова на букву С. Скажи им, что в Сагино этого не допустят».

Дарвин родом из Сагино. Леброн его лучший игрок. Когда кто-то нападает на лучшего игрока, реакция соответствующая», – рассказала Шелберн.

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