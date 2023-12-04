В сети появилась расшифровка разговора между Джеймсом и Удокой, который привел к удалению тренера

Теги происшествия Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс Име Удока НБА Баскетбол - видео судьи Баскетбол

В сети появилась расшифровка разговора между Леброном Джеймсом и Име Удокой, который привел к удалению главного тренера «Хьюстона».

Матч закончился победой «Лейкерс» со счетом 107:97. За 8:35 до финальной сирены звездный форвард калифорнийцев и Удока обменялись репликами у боковой.

Все началось к с апелляции Джеймса к судье. Форвард посчитал, что у игрока «Рокетс» была пробежка. Находившийся рядом Удока произнес: «Что вы все ноете как суки? Хватит ныть».

«Мы взрослые мужчины. Слово «сука» – это не круто, не употребляй его так свободно. Не употребляй это слово так свободно», – отреагировал Джеймс.

«Да, я сказал это. Что ты собираешься сделать по этому поводу? А то ходишь тут, будто собираешься что-то сделать. Ты слишком мягкий», – сказал Удока. 

После этих слова стоящий рядом судья дал обоюдный технический. Для тренера «Рокетс» этот технический стал вторым в матче, и он был удален.

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14 комментариев
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Удоке рот с мылом вымыть бы не мешало
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ЛеТвердый
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Как будто не официальный матч нба под кучей камер, а дворовая игра в Гарлеме
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уж кому-кому, а Леброну про чужие пробежки лучше помалкивать
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-2
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Удоке Брукс до этого подсказал, что у него есть знакомый ганста, готовый вписаться, если что ))
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Ответ 1ntegro
Удочка Красава. Леброн схавал и ответить не чем.
Самый красавчик тут судья. Даблкилл сделал
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Удока сказал: "Лэйкерс - чушпаны!".....
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