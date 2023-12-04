В сети появилась расшифровка разговора между и , который привел к удалению главного тренера « ».

Матч закончился победой « » со счетом 107:97. За 8:35 до финальной сирены звездный форвард калифорнийцев и Удока обменялись репликами у боковой.

Все началось к с апелляции Джеймса к судье. Форвард посчитал, что у игрока «Рокетс» была пробежка. Находившийся рядом Удока произнес: «Что вы все ноете как суки? Хватит ныть».

«Мы взрослые мужчины. Слово «сука» – это не круто, не употребляй его так свободно. Не употребляй это слово так свободно», – отреагировал Джеймс.

«Да, я сказал это. Что ты собираешься сделать по этому поводу? А то ходишь тут, будто собираешься что-то сделать. Ты слишком мягкий», – сказал Удока.

После этих слова стоящий рядом судья дал обоюдный технический. Для тренера «Рокетс» этот технический стал вторым в матче, и он был удален.