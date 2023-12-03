«Не употребляй это слово так свободно». Име Удока назвал Леброна Джеймса «сукой»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс Име Удока НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Lakers Daily выяснил суть перепалки между форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом и главным тренером «Хьюстона» Име Удокой.

По реплике Джеймса понятно, что Удока назвал его «сукой».

«Мы взрослые мужчины. Слово «сука» – это не круто, не употребляй его так свободно. Не употребляй это слово так свободно», – произнес игрок.

Стоящий рядом судья дал обоюдный технический. Для тренера «Рокетс» этот технический стал вторым в матче, и он был удален.

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5 комментариев
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Как то несолидно для тренера переходить на такие оскорбления.
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Ответ Александр Спирин
Наоборот. Именно тренеру уместно костерить лидера чужой команды, чтоб не мешал играть подопечным.
Если только в раздевалке, но никак не на площадке
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Эпизод не сначала что ли. Типа Леброн шёл никого не трогал мимо Удоки. И Удока стал кричать ему сука ?
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Ответ LilAnswer
Как то несолидно для тренера переходить на такие оскорбления.
💯 это говорит о ментальной слабости тренера - сильный не опустится до оскорблений
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