«Не употребляй это слово так свободно». Име Удока назвал Леброна Джеймса «сукой»
Lakers Daily выяснил суть перепалки между форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом и главным тренером «Хьюстона» Име Удокой.
По реплике Джеймса понятно, что Удока назвал его «сукой».
«Мы взрослые мужчины. Слово «сука» – это не круто, не употребляй его так свободно. Не употребляй это слово так свободно», – произнес игрок.
Стоящий рядом судья дал обоюдный технический. Для тренера «Рокетс» этот технический стал вторым в матче, и он был удален.