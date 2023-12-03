«Не употребляй это слово так свободно». Име Удока назвал Леброна Джеймса «сукой»

Lakers Daily выяснил суть перепалки между форвардом « » и главным тренером « » .

По реплике Джеймса понятно, что Удока назвал его «сукой».

«Мы взрослые мужчины. Слово «сука» – это не круто, не употребляй его так свободно. Не употребляй это слово так свободно», – произнес игрок.

Стоящий рядом судья дал обоюдный технический. Для тренера «Рокетс» этот технический стал вторым в матче, и он был удален.