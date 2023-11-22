Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Сепси», «Виртус» сыграет с УСК и другие матчи

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В среду, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся восемь матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет румынский «Сепси», итальянский «Виртус» сыграет с чешским УСК.

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

Фенербахче Турция – Сепси Румыния

22 ноября. 19:00

ДВТК Венгрия – Валенсия Испания

22 ноября. 20:00

Сарагоса Испания – Фамила Италия

22 ноября. 22:00

Виллербан Франция – Люблин Польша

22 ноября. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 5-0, ДВТК Венгрия – 5-0, Валенсия Испания – 3-2, Фамила Италия – 3-2, Сарагоса Испания – 3-2, Люблин Польша – 1-4, Виллербан Франция – 0-5, Сепси Румыния – 0-5. 

Группа B

Мерсин Турция – Дьор Венгрия

22 ноября. 19:30

Вильнев-д’Аск Франция – Ланды Франция

22 ноября. 22:00

Авенида Испания – Пулковице Польша

22 ноября. 22:30

Виртус Италия – УСК Прага Чехия

22 ноября. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 4-1, Мерсин Турция – 4-1, Виртус Италия – 3-2, Пулковице Польша – 3-2, Авенида Испания – 2-2, Вильнев-д’Аск Франция – 2-3, Дьор Венгрия – 1-4, Ланды Франция – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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