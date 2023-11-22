Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Сепси», «Виртус» сыграет с УСК и другие матчи
В среду, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся восемь матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет румынский «Сепси», итальянский «Виртус» сыграет с чешским УСК.
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Фенербахче Турция – Сепси Румыния
22 ноября. 19:00
ДВТК Венгрия – Валенсия Испания
22 ноября. 20:00
Сарагоса Испания – Фамила Италия
22 ноября. 22:00
Виллербан Франция – Люблин Польша
22 ноября. 22:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 5-0, ДВТК Венгрия – 5-0, Валенсия Испания – 3-2, Фамила Италия – 3-2, Сарагоса Испания – 3-2, Люблин Польша – 1-4, Виллербан Франция – 0-5, Сепси Румыния – 0-5.
Группа B
Мерсин Турция – Дьор Венгрия
22 ноября. 19:30
Вильнев-д’Аск Франция – Ланды Франция
22 ноября. 22:00
Авенида Испания – Пулковице Польша
22 ноября. 22:30
Виртус Италия – УСК Прага Чехия
22 ноября. 22:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 4-1, Мерсин Турция – 4-1, Виртус Италия – 3-2, Пулковице Польша – 3-2, Авенида Испания – 2-2, Вильнев-д’Аск Франция – 2-3, Дьор Венгрия – 1-4, Ланды Франция – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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