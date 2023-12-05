Дирк Новицки: «Не знал, что Дончич выйдет на такой уровень. В команде у многих были сомнения»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Лука Дончич Баскетбол

Легенда «Далласа» Дирк Новицки признался, что у него не было уверенности по поводу перспектив Луки Дончича в НБА

У немца возникали сомнения, что Дончич сможет дорасти до уровня суперзвезды НБА. Последний сезон Дирка совпал с дебютом молодого словенца в лиге.

«Завершающий этап моей карьеры не был особо приятным. Команда выступала не лучшим образом, народ говорил о танкинге. Нам нужна была перезагрузка. Я не думал, что этот парень сможет ее осуществить. Достаточно ли он быстр? Достаточно ли атлетичен, чтобы справляться с соперниками по НБА? В команде у многих были сомнения.

Вы встречаетесь за месяц до тренировочного лагеря, вместе тренируетесь, готовитесь. Ребята пытались его немного проверить, где-то фолили во время двусторонок. Тогда уже можно было видеть, что в этом парне что-то есть. Видно было, что у него есть свой стиль, он знает, как играть, у него даже микстейп And1 появился внезапно. Мы думали, что да, он станет очень хорошим игроком, но я тогда еще не знал, что он выйдет на такой уровень», – рассказал Новицки.

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