Лука Дончич о том, что может делать лучше на площадке: «Все»
Лидер «Далласа» Лука Дончич во время общения с журналистами ответил на вопрос о том, что он может и хочет делать лучше на площадке.
«Все», – произнес словенец.
Дончич также высоко отозвался об экс-одноклубнике, легендарном игроке техасского клуба Дирке Новицки.
«Мне повезло провести с ним один сезон. Он так много сделал для «Далласа», не только как игрок, но и как человек. Считаю, что он должен быть примером для подражания для каждого игрока в лиге», – заявил Дончич.
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