Лука Дончич о том, что может делать лучше на площадке: «Все»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич во время общения с журналистами ответил на вопрос о том, что он может и хочет делать лучше на площадке.

«Все», – произнес словенец.

Дончич также высоко отозвался об экс-одноклубнике, легендарном игроке техасского клуба Дирке Новицки.

«Мне повезло провести с ним один сезон. Он так много сделал для «Далласа», не только как игрок, но и как человек. Считаю, что он должен быть примером для подражания для каждого игрока в лиге», – заявил Дончич.

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1 комментарий

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Artur Prokopchuk
Кроме нормальной защиты
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