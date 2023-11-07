Лидер «Далласа» во время общения с журналистами ответил на вопрос о том, что он может и хочет делать лучше на площадке.

«Все», – произнес словенец.

Дончич также высоко отозвался об экс-одноклубнике, легендарном игроке техасского клуба .

«Мне повезло провести с ним один сезон. Он так много сделал для « », не только как игрок, но и как человек. Считаю, что он должен быть примером для подражания для каждого игрока в лиге», – заявил Дончич.

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