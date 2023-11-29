Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Шленску», «Венеция» была сильнее «Гамбурга»

Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли три матча.

Турецкий «Тюрк Телеком» проиграл польскому «Шленску», итальянская «Венеция» была сильнее немецкого «Гамбурга».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 7-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Бешикташ Турция – 6-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-2, Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-4, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 3-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-8.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-0, Клуж Румыния – 6-2, Бурк Франция – 6-2, Ульм Германия – 6-2, Литкабелис Литва – 4-4, Арис Греция – 3-5, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.