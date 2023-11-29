Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Шленску», «Венеция» была сильнее «Гамбурга»
Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли три матча.
Турецкий «Тюрк Телеком» проиграл польскому «Шленску», итальянская «Венеция» была сильнее немецкого «Гамбурга».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.00, «Siemens Arena»
- Вулвз
- Thurman (22 + 8 подборов), Kozys (10), Жемайтис (6 + 9 передач), Beručka (5), Гагич (5) – старт; Юшкявичюс (17), Мековулу (17 + 7 подборов), Кариняускас (4), Миниотас (1 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 28 ноября, 22.00, «Palasport Taliercio»
- Рейер Венеция
- Списсу (22 + 9 передач), Тесситори (18), Такер (12 + 7 подборов), Казарин (11), Симмс (10) – старт; O'Connell (9), Паркс (7), Де Николао (3 + 6 передач), Уилджер (2), Janelidze (0), Iannuzzi (0).
Положение команд: Париж Франция – 7-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Бешикташ Турция – 6-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-2, Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-4, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 3-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-8.
Группа B
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.00, «Ankara Arena»
- Тюрк Телеком
- Уоллес (14), Инок (13 + 11 подборов), Сайбир (9), Улубай (8), Улусой (2) – старт; Макдаффи (18 + 10 подборов), Палмер (5), Шав (2), Ягмур (0), Гюлер (0), Акьель (0).
- Шленск
- Низел (25), Гравет (15), Голембевский (14), Милетич (6 + 4 блок-шота), Zębski (4) – старт; Параховский (6 + 10 подборов), Hlebovickis (5), Bryant Jr. (4), Висневский (1), Адамчак (0).
Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-0, Клуж Румыния – 6-2, Бурк Франция – 6-2, Ульм Германия – 6-2, Литкабелис Литва – 4-4, Арис Греция – 3-5, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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