Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Шленску», «Венеция» была сильнее «Гамбурга»

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Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли три матча.

Турецкий «Тюрк Телеком» проиграл польскому «Шленску», итальянская «Венеция» была сильнее немецкого «Гамбурга».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Вулвз Литва  –  Лондон Лайонс Великобритания 87:101 (22:24, 13:31, 27:21, 25:25)
Дата проведения
28 ноября, 20.00, «Siemens Arena»
Онлайн матча
Вулвз
Thurman (22 + 8 подборов), Kozys (10), Жемайтис (6 + 9 передач), Beručka (5), Гагич (5) – старт; Юшкявичюс (17), Мековулу (17 + 7 подборов), Кариняускас (4), Миниотас (1 + 7 подборов).
Лондон Лайонс
Морган (22), Оласени (21), Морган (11), Тэйлор (9), Солуаде (0) – старт; Грэнтем (15 + 8 подборов), Деккер (9), Филлип (7), Нельсон (4), Шарма (3 + 4 блок-шота), Куили (0), Sandy (0).

Рейер Венеция Италия  –  Гамбург Германия 94:77 (22:20, 31:17, 21:23, 20:17)
Дата проведения
28 ноября, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча
Рейер Венеция
Списсу (22 + 9 передач), Тесситори (18), Такер (12 + 7 подборов), Казарин (11), Симмс (10) – старт; O'Connell (9), Паркс (7), Де Николао (3 + 6 передач), Уилджер (2), Janelidze (0), Iannuzzi (0).
Гамбург
Дюрэм (17), Дзева (15 + 8 подборов + 7 потерь), Моллер (10), Хинрикс (5 + 9 подборов), Hughes (4) – старт; King Jr. (10), Brauner (6), Майснер (5 + 7 подборов), Вольфарт-Боттерманн (3), Krause (2), Christmas (0), Reece (0).

Положение команд: Париж Франция – 7-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Бешикташ Турция – 6-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-2,  Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-4, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 3-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-8.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Шленск Польша 71:80 (7:19, 22:20, 19:22, 23:19)
Дата проведения
28 ноября, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Уоллес (14), Инок (13 + 11 подборов), Сайбир (9), Улубай (8), Улусой (2) – старт; Макдаффи (18 + 10 подборов), Палмер (5), Шав (2), Ягмур (0), Гюлер (0), Акьель (0).
Шленск
Низел (25), Гравет (15), Голембевский (14), Милетич (6 + 4 блок-шота), Zębski (4) – старт; Параховский (6 + 10 подборов), Hlebovickis (5), Bryant Jr. (4), Висневский (1), Адамчак (0).

Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-0, Клуж Румыния – 6-2, Бурк Франция – 6-2,  Ульм Германия – 6-2, Литкабелис Литва – 4-4, Арис Греция – 3-5, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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