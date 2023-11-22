Еврокубок. «Прометей» против «Венеции», «Арис» встретится с «Ульмом» и другие матчи

В среду, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Украинский «Прометей» примет итальянскую «Венецию», греческий «Арис» встретится с немецким «Ульмом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 7-1, Бешикташ Турция – 6-2, Лондон Лайонс Великобритания – 5-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2, Вулвз Литва – 4-3, Ховентуд Испания – 3-4, Прометей Украина – 3-4, Венеция Италия – 3-4, Гамбург Германия – 1-7, Цедевита-Олимпия Словения – 0-7.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-0, Клуж Румыния – 6-2, Бурк Франция – 6-2, Ульм Германия – 5-2, Арис Греция – 3-4, Литкабелис Литва – 3-4, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Тюрк Телеком Турция – 1-7, Шленск Польша – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.