Еврокубок. «Прометей» против «Венеции», «Арис» встретится с «Ульмом» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Ховентуд Цедевита-Олимпия Шленск Рейер Венеция Ульм Хапоэль Тель-Авив Литкабелис Прометей Лондон Лайонс Баскетбол

В среду, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Украинский «Прометей» примет итальянскую «Венецию», греческий «Арис» встретится с немецким «Ульмом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
22 ноября, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
22 ноября, 21.00, «Drive in Arena»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
22 ноября, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 7-1, Бешикташ Турция – 6-2, Лондон Лайонс Великобритания – 5-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2,  Вулвз Литва – 4-3, Ховентуд Испания – 3-4, Прометей Украина – 3-4, Венеция Италия – 3-4, Гамбург Германия – 1-7, Цедевита-Олимпия Словения – 0-7.

Группа B

Шленск Польша  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
22 ноября, 20.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча

Арис Греция  –  Ульм Германия
Дата проведения
22 ноября, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-0, Клуж Румыния – 6-2, Бурк Франция – 6-2,  Ульм Германия – 5-2, Арис Греция – 3-4, Литкабелис Литва – 3-4, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Тюрк Телеком Турция – 1-7, Шленск Польша – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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