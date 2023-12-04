Жак Вон об инъекции в поясницу Симмонса: «Это часть назначенного лечения. Никаких осложнений»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон заявил, что эпидуральная иньекция в поясницу разыгрывающего Бена Симмонса «была частью плана по его возвращению».

«Эпидуральная инъекция была сделана на этой неделе. Это часть его возвращения на паркет, часть назначенного лечения. Никаких осложнений.

Сейчас он все еще выполняет упражнения с невысокой интенсивностью. То есть никаких упражнений на подборе, никаких забегов по площадке. Через две недели я вас уведомлю, как обстоят дела», – сказал Вон.

Симмонс вылетел 6 ноября с защемлением нерва в нижней части тела.

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1 комментарий
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Всё идёт по плану
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