Руководство «Детройта» «не хочет нажимать тревожную кнопку». У «Пистонс» 17 поражений подряд

Теги Детройт НБА Баскетбол

Владельцы «Детройта» доверяют фронт-офису организации и верят, что команда найдет свой баскетбол, пишет обозреватель Омари Санкофа.

«Источники сообщают, что руководство «Пистонс» не хочет нажимать тревожную кнопку – это означает, что масштабные перемены во фронт-офисе пока маловероятны.

Еще три четверти сезона впереди, и у команды есть время, чтобы изменить происходящее. Возвращение Богдановича, по крайней мере, должно облегчить жизнь Каннингема и облегчить команде набор очков, необходимый для того, чтобы быть более конкурентоспособной в напряженных матчах», – говорится в статье Detroit Free Press.

«Пистонс» (2-18) – последние в НБА. В течение следующих двух недель впереди у них «Мемфис» и «Орландо», «Индиана», дважды «Филадельфия», а затем «Милуоки».

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2 комментария
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Всем сольют, а потом вдруг завалят Милуоки
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у них просто нет такой кнопки, ничего особо не поменяешь. уже понятно что очередной сезон слит, проще продолжить борьбу за первый пик с Поповичем.
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