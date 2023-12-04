«Рокетс» и «Наггетс» интересуются Алеком Берксом

Теги возможные переходы Денвер Детройт Хьюстон НБА Алек Беркс Баскетбол

Атакующий защитник «Детройта» Алек Беркс может стать усилением для контендеров перед дедлайном, сообщает Hoops Wire.

По информации журналиста Сэма Эмико, «Хьюстон» и «Денвер» заинтересованы в услугах 32-летнего снайпера.

Беркс принял участие в 13 матчах регулярки-2023/24 и проводит в среднем 20 минут на паркете. Защитник набирает 10,8 очка, реализуя 36,6% дальних бросков (5,5 попытки) и 30,8% 2-очковых (3 попытки).

Беркс проводит последний сезон в рамках действующего соглашения, за который заработает 10,5 млн долларов.

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