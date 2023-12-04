«Рокетс» и «Наггетс» интересуются Алеком Берксом

Атакующий защитник « » может стать усилением для контендеров перед дедлайном, сообщает Hoops Wire.

По информации журналиста Сэма Эмико, « » и « » заинтересованы в услугах 32-летнего снайпера.

Беркс принял участие в 13 матчах регулярки-2023/24 и проводит в среднем 20 минут на паркете. Защитник набирает 10,8 очка, реализуя 36,6% дальних бросков (5,5 попытки) и 30,8% 2-очковых (3 попытки).

Беркс проводит последний сезон в рамках действующего соглашения, за который заработает 10,5 млн долларов.