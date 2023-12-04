Бюджет «Валенсии» на сезон-23/24 составляет 18 миллионов евро

« » 1 декабря провела собрание акционеров, на котором были утверждены отчетность за сезон-22/23 и бюджет на сезон-23/24.

В прошлом году клуб потратил 23 815 000 евро на мужскую и женскую профессиональные команды. 14 791 000 евро из этой суммы были получены от владельцев клуба. В этом году организация объявила об увеличении бюджета до 25 400 000 евро, из которых 17 070 000 евро поступят от владельцев.

Бюджет мужской команды составляет 18 050 000 евро на все расходы, включая командировочные, зарплату тренерского состава, менеджмента и игроков. Более 7 миллионов евро будет потрачено на чистые зарплаты баскетболистов.

В прошлом году бюджет мужской команды составил 17,05 миллиона евро.

Бюджет женской команды, которая также участвует в , составляет 2 700 000 евро. Из этой суммы 1 миллион предназначен на чистые зарплаты игроков.

Опубликованные клубом денежные суммы не включают расходы, связанные с академией клуба.

С пятью победами и шестью поражениями мужская «Валенсия» на данный момент делит 10-е место в турнирной таблице Евролиги.