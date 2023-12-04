Кристапс Порзингис пропустит четвертьфинал внутрисезонного турнира из-за травмы

Теги травмы Бостон Индиана НБА Кристапс Порзингис Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис пропустит четвертьфинальный матч внутрисезонного турнира НБА против «Индианы» в понедельник из-за травмы.

В конце ноября Порзингис прошел МРТ-обследование левой икроножной мышцы, по итогам которого ему предстояло оставаться вне игры как минимум одну неделю. Спустя семь дней выяснилось, что он пока так и не готов к возвращению.

Порзингис набирает за «Селтикс» 19,6 очка и 6,9 подбора в среднем за матч.

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1 комментарий
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Да ептить…
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