Кристапс Порзингис пропустит четвертьфинал внутрисезонного турнира из-за травмы

Центровой « » пропустит четвертьфинальный матч внутрисезонного турнира НБА против «Индианы» в понедельник из-за травмы.

В конце ноября Порзингис прошел МРТ-обследование левой икроножной мышцы, по итогам которого ему предстояло оставаться вне игры как минимум одну неделю. Спустя семь дней выяснилось, что он пока так и не готов к возвращению.

Порзингис набирает за «Селтикс» 19,6 очка и 6,9 подбора в среднем за матч.