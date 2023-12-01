Майлз Бриджес, скорее всего, покинет «Шарлотт» по окончании сезона-2023/24
Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес в следующем году будет выступать за другую команду, утверждает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Об этом журналист рассказал в подкасте No Cap Room: «В лиге нет особой уверенности и надежды на то, что он останется в «Хорнетс» в следующем сезоне».
Бриджес подписал квалификационное предложение на сезон-2023/24 на 7,9 миллиона долларов. Летом баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
В 7 играх регулярки Бриджес набирает в среднем 20,3 очка и 7,6 подбора при 51% с игры и 45,2% из-за дуги.
А может вполне и остаться)) но да, от Рича Пола ждать всё что угодно можно конечно. С игровой точки зрения - у него здесь одна из ведущих ролей и идеальный напарник в лице Ламело.