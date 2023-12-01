Майлз Бриджес, скорее всего, покинет «Шарлотт» по окончании сезона-2023/24

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес в следующем году будет выступать за другую команду, утверждает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Об этом журналист рассказал в подкасте No Cap Room: «В лиге нет особой уверенности и надежды на то, что он останется в «Хорнетс» в следующем сезоне».

Бриджес подписал квалификационное предложение на сезон-2023/24 на 7,9 миллиона долларов. Летом баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

В 7 играх регулярки Бриджес набирает в среднем 20,3 очка и 7,6 подбора при 51% с игры и 45,2% из-за дуги.

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5 комментариев
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Ответ кандид
Гражданин, считай, по УДО вернулся в НБА. Это раз. Не звездный игрок и даже в статусе ролевика далеко не стабилен. Это два. Так что не думаю, что на него будет большой спрос в лиге. Если отыграет сезон на приличном уровне, те же Шарлотт предложат ему нормальный контракт.
20+ ppg второй сезон подряд это уровень нестабильного ролевика? Кто ж тогда стабильный ролевик? Дончич? Карри? Леброн?))
+12
-2
+10
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Ну, такой се инсайд)

А может вполне и остаться)) но да, от Рича Пола ждать всё что угодно можно конечно. С игровой точки зрения - у него здесь одна из ведущих ролей и идеальный напарник в лице Ламело.
+2
0
+2
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Ответ кандид
Гражданин, считай, по УДО вернулся в НБА. Это раз. Не звездный игрок и даже в статусе ролевика далеко не стабилен. Это два. Так что не думаю, что на него будет большой спрос в лиге. Если отыграет сезон на приличном уровне, те же Шарлотт предложат ему нормальный контракт.
вы серьезно это всё накатали?)
+3
-1
+2
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Пусть сперва с бывшей женой закончит приключения искать
0
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0
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