Никола Миротич пропустит месяц из-за травмы (Лука Д’Алессандро)
Форвард «Милана» Никола Миротич выбыл на месяц из-за травмы, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
Согласно заявлению клуба, у игрока обострилась тендинопатия левого ахиллова сухожилия. Как сообщает BasketNews, Миротич пропустит как минимум 10 дней, после чего пройдет повторное обследование.
На следующей неделе «Милан» проведет два матча Евролиги, против «Баварии» и «Партизана».
Тяжелый форвард набирает в среднем 17,6 очка, 6,2 подбора и 1,0 перехвата за матч в Евролиге.