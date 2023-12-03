Никола Миротич пропустит месяц из-за травмы (Лука Д’Алессандро)

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Никола Миротич Баскетбол

Форвард «Милана» Никола Миротич выбыл на месяц из-за травмы, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Согласно заявлению клуба, у игрока обострилась тендинопатия левого ахиллова сухожилия. Как сообщает BasketNews, Миротич пропустит как минимум 10 дней, после чего пройдет повторное обследование.

На следующей неделе «Милан» проведет два матча Евролиги, против «Баварии» и «Партизана».

Тяжелый форвард набирает в среднем 17,6 очка, 6,2 подбора и 1,0 перехвата за матч в Евролиге.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий