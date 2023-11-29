Чемпионат Франции. «Виллербан» победил «Блуа», «Монако» в гостях обыграл «Ле-Ман»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Гравлин-Дюнкерк Шоле Монако Блуа Баскетбол

Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли три матча.

«Виллербан» победил «Блуа», «Монако» в гостях обыграл «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ Виллербан – Блуа 85:77 (29:22, 24:15, 15:15, 17:25)
Дата проведения
28 ноября, 20.30, «Астробаль»
Онлайн матча
АСВЕЛ Виллербан
Луваву-Кабарро (20 + 9 передач), Ловернь (16 + 7 подборов), Ли (11), Фалль (10 + 7 подборов), Лайти (5) – старт; Скотт (12), Яаков (8), Джексон (2), Эгбуну (1), Ндиайе (0).
Блуа
Карберри (20), Woodard II (14 + 7 подборов), Траоре (6), Барбич (4), Дессер (1) – старт; Сконар (11), Хоули (11 + 14 подборов), Браун (10), Вержья (0), Hieu-Courtois (0).

Ле-Ман – Монако 84:95 (16:29, 22:19, 26:22, 20:25)
Дата проведения
28 ноября, 22.00, «Antarès»
Онлайн матча
Ле-Ман
Джонс (20 + 12 передач), Льюис (10), Schwartz (10), Delaunay (7), Mawugbe (7 + 8 подборов) – старт; Хаджинс (16), De Lattibeaudiere (12), Йегет (2), Bourgade (0).
Монако
Джеймс (16), Стразель (14), Холл (12), Тарпи (8 + 7 подборов), Браун (6) – старт; Окобо (13 + 6 передач), Диалло (9), Корнели (8), Жете (7), Уаттара (2), Блоссомгейм (0).

Гравлин-Дюнкерк – Шоле 66:59 (15:20, 23:12, 13:18, 15:9)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Sportica»
Онлайн матча
Гравлин-Дюнкерк
Уокер (17), Фофана (12), Стоктон (7), Agee (6), Нноко (0 + 6 потерь) – старт; Шери (12), Бэбб (11), Корнели (1 + 6 передач).
Шоле
Айяи (10), Гуду-Сина (6), Сако (6 + 9 подборов), Тилли (5), Грубан (4) – старт; Де Соуза (11), Салон (9), Кэмпбелл (5), Нзеквеси (3), Блэйкс (0).

Положение команд: Монако – 12-1, Париж – 10-3, Виллербан – 10-4, Бурк – 8-5, Нанси – 8-5, Лимож – 7-6, Нантер – 7-6, Ле-Портель – 7-6, Ле-Ман – 6-7, Сен-Кантен – 6-7, Страсбур – 6-7, Элан Шалон – 6-7, Шоле – 6-8, Дижон – 5-8, Роанн – 5-8, Блуа – 5-9, Гравлин-Дюнкерк – 3-11, Метрополитан – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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