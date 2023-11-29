Чемпионат Франции. «Виллербан» победил «Блуа», «Монако» в гостях обыграл «Ле-Ман»
Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли три матча.
«Виллербан» победил «Блуа», «Монако» в гостях обыграл «Ле-Ман».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.30, «Астробаль»
- АСВЕЛ Виллербан
- Луваву-Кабарро (20 + 9 передач), Ловернь (16 + 7 подборов), Ли (11), Фалль (10 + 7 подборов), Лайти (5) – старт; Скотт (12), Яаков (8), Джексон (2), Эгбуну (1), Ндиайе (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 22.00, «Antarès»
- Ле-Ман
- Джонс (20 + 12 передач), Льюис (10), Schwartz (10), Delaunay (7), Mawugbe (7 + 8 подборов) – старт; Хаджинс (16), De Lattibeaudiere (12), Йегет (2), Bourgade (0).
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Sportica»
- Гравлин-Дюнкерк
- Уокер (17), Фофана (12), Стоктон (7), Agee (6), Нноко (0 + 6 потерь) – старт; Шери (12), Бэбб (11), Корнели (1 + 6 передач).
Положение команд: Монако – 12-1, Париж – 10-3, Виллербан – 10-4, Бурк – 8-5, Нанси – 8-5, Лимож – 7-6, Нантер – 7-6, Ле-Портель – 7-6, Ле-Ман – 6-7, Сен-Кантен – 6-7, Страсбур – 6-7, Элан Шалон – 6-7, Шоле – 6-8, Дижон – 5-8, Роанн – 5-8, Блуа – 5-9, Гравлин-Дюнкерк – 3-11, Метрополитан – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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