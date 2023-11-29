Чемпионат Франции. «Виллербан» победил «Блуа», «Монако» в гостях обыграл «Ле-Ман»

Во вторник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли три матча.

«Виллербан» победил «Блуа», «Монако» в гостях обыграл «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 12-1, Париж – 10-3, – 10-4, Бурк – 8-5, Нанси – 8-5, Лимож – 7-6, Нантер – 7-6, Ле-Портель – 7-6, – 6-7, Сен-Кантен – 6-7, Страсбур – 6-7, Элан Шалон – 6-7, Шоле – 6-8, Дижон – 5-8, Роанн – 5-8, Блуа – 5-9, Гравлин-Дюнкерк – 3-11, Метрополитан – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.