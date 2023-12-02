Леброн выразил недовольство Айзейе Стюарту во время игры, когда тот ударил его в шею

Теги Леброн Джеймс Детройт Лейкерс НБА Баскетбол - видео Айзейя Стюарт Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил недовольство центровому «Детройта» Айзейе Стюарту во время недавней игры, когда тот ударил его в шею.

«Какого черта ты творишь?» – произнес Джеймс.

Чуть позже Леброн обсудил эпизод с судьей: «У парня проблемы, это все, что я скажу».

Далее по ходу игры Джеймс прокричал Стюарту «Отвали от меня» в эпизоде, когда они вели борьбу.

В 2021 году Джеймс во время матча разбил Стюарту лицо, центровой хотел наказать обидчика, обоих удалили.

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3 комментария
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Стюарт олдскульный чувак. Затаил обиду и не видит авторитетов.
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Айзэя Стюарт здоровый парень, это тебе не карлана Тэрри пихать своей тушой, тут можно и в бороду получить.
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