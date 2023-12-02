Звездный форвард « » выразил недовольство центровому « » во время недавней игры, когда тот ударил его в шею.

«Какого черта ты творишь?» – произнес Джеймс.

Чуть позже Леброн обсудил эпизод с судьей: «У парня проблемы, это все, что я скажу».

Далее по ходу игры Джеймс прокричал Стюарту «Отвали от меня» в эпизоде, когда они вели борьбу.

В 2021 году Джеймс во время матча разбил Стюарту лицо, центровой хотел наказать обидчика, обоих удалили.