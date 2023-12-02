Леброн выразил недовольство Айзейе Стюарту во время игры, когда тот ударил его в шею
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил недовольство центровому «Детройта» Айзейе Стюарту во время недавней игры, когда тот ударил его в шею.
«Какого черта ты творишь?» – произнес Джеймс.
Чуть позже Леброн обсудил эпизод с судьей: «У парня проблемы, это все, что я скажу».
Далее по ходу игры Джеймс прокричал Стюарту «Отвали от меня» в эпизоде, когда они вели борьбу.
В 2021 году Джеймс во время матча разбил Стюарту лицо, центровой хотел наказать обидчика, обоих удалили.