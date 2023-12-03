Стив Керр: «Поражение от «Клипперс» гораздо больнее, чем от «Сакраменто». «Уорриорз» второй раз за неделю упустили преимущество в 20 очков

Главный тренер « » после поражения от « » (112:113) признался, что морально подавлен даже сильнее, чем после игры с « » (123:124).

«Уорриорз» второй раз за неделю упустили 20-очковое преимущество.

«Казалось, что заслужили эту победу. Сохраняли мяч. Не давали им подходить к линии штрафных. Сохраняли контроль над ситуацией, когда они совершали рывки. Это поражение гораздо больнее, чем игра в Сакраменто.

С «Сакраменто» мы заслужили проиграть из-за бездумных потерь и фолов. Тут нельзя придраться. Парни старались, показали командный дух. Мне нравится эта версия нашей команды. Именно это я хочу видеть от коллектива в будущем. Но, без сомнения, морально очень тяжелое поражение», – заявил Керр.

Когда «Уорриорз» на этой неделе уступили «Кингз», Керр заявил: «В каждом сезоне бывает одно такое поражение как удар под дых, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что только что проиграл».