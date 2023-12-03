Стив Керр: «Поражение от «Клипперс» гораздо больнее, чем от «Сакраменто». «Уорриорз» второй раз за неделю упустили преимущество в 20 очков

Теги Голден Стэйт Клипперс Сакраменто НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Клипперс» (112:113) признался, что морально подавлен даже сильнее, чем после игры с «Сакраменто» (123:124).

«Уорриорз» второй раз за неделю упустили 20-очковое преимущество.

«Казалось, что заслужили эту победу. Сохраняли мяч. Не давали им подходить к линии штрафных. Сохраняли контроль над ситуацией, когда они совершали рывки. Это поражение гораздо больнее, чем игра в Сакраменто.

С «Сакраменто» мы заслужили проиграть из-за бездумных потерь и фолов. Тут нельзя придраться. Парни старались, показали командный дух. Мне нравится эта версия нашей команды. Именно это я хочу видеть от коллектива в будущем. Но, без сомнения, морально очень тяжелое поражение», – заявил Керр.

Когда «Уорриорз» на этой неделе уступили «Кингз», Керр заявил: «В каждом сезоне бывает одно такое поражение как удар под дых, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что только что проиграл».

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8 комментариев
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Где одно поражение, там и второе...

Команда просто не хочет играть, нападение разлаженное, скамья не особо то и стабильна...

Да что говорить, если карри недавно бросал на победу через двоих игроков, когда Томпсон был совершенно открыт. Хоть на Томпсона сейчас и сложно полагаться.
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Ответ Кирилл
Слушайте, ну Карри сам вообще берет все в свои руки и никому не отдает мяч - как тут появиться поддержке ? И это понятно, в принципе: он главная звезда этой команды, лидер и скорер. Был яркий момент, когда Карри стянул на себя двоих, начал делать два шага на кольцо и там стоял вроде бы Подземски. Но вместо того, чтобы отдать пас на открытого игрока, он бросил «из-под юбки» и получил блокшот от Кавая. Да и за всю вторую половину Карри набрал всего лишь 4 очка, 2 из которых - с линии. Тут по второй половине вопросов к Стефу больше чем к кому-либо.
По ощущению, это вообще проблема стареющих звезд , господа из клиперс так же часто делают , особенно PG. Похоже в их культуре , это важно , для респекта какого то. А вообще смешно когда у тебя не идет игра , а ты все бросаешь и бросаешь .
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"С «Сакраменто» мы заслужили проиграть из-за бездумных потерь и фолов. Тут нельзя придраться." И тут же, следующей новостью - про технический фол Томпсона, который своей прогулкой по площадке со скамейки запасных отнял у команды ровно то очко, на которое в итоге и влетели. Выдерните кто-нибудь уже этого парня из страны розовых пони. В команде п###ц, Карри упахивается в концовках без поддержки, Куминга дуболом, Уиггинс в прострации, Клэй шмаляльщик без головы с перегретым ЧСВ, толковому тренеру работы через край. А у этого - "мне нравится такая версия нашей команды"
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Треть чемпионата почти сыграна, вылетели из зоны плей-ин/ мне нравится эта версия команды, поэтому я нарисую комбинацию выведя Грина на дугу
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такой цирк они реально вели игру, все было для победы, и потом это прост не верю
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Ответ трович
"С «Сакраменто» мы заслужили проиграть из-за бездумных потерь и фолов. Тут нельзя придраться." И тут же, следующей новостью - про технический фол Томпсона, который своей прогулкой по площадке со скамейки запасных отнял у команды ровно то очко, на которое в итоге и влетели. Выдерните кто-нибудь уже этого парня из страны розовых пони. В команде п###ц, Карри упахивается в концовках без поддержки, Куминга дуболом, Уиггинс в прострации, Клэй шмаляльщик без головы с перегретым ЧСВ, толковому тренеру работы через край. А у этого - "мне нравится такая версия нашей команды"
Слушайте, ну Карри сам вообще берет все в свои руки и никому не отдает мяч - как тут появиться поддержке ?
И это понятно, в принципе: он главная звезда этой команды, лидер и скорер.

Был яркий момент, когда Карри стянул на себя двоих, начал делать два шага на кольцо и там стоял вроде бы Подземски.
Но вместо того, чтобы отдать пас на открытого игрока, он бросил «из-под юбки» и получил блокшот от Кавая.
Да и за всю вторую половину Карри набрал всего лишь 4 очка, 2 из которых - с линии.

Тут по второй половине вопросов к Стефу больше чем к кому-либо.
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Ответ Кирилл
Слушайте, ну Карри сам вообще берет все в свои руки и никому не отдает мяч - как тут появиться поддержке ? И это понятно, в принципе: он главная звезда этой команды, лидер и скорер. Был яркий момент, когда Карри стянул на себя двоих, начал делать два шага на кольцо и там стоял вроде бы Подземски. Но вместо того, чтобы отдать пас на открытого игрока, он бросил «из-под юбки» и получил блокшот от Кавая. Да и за всю вторую половину Карри набрал всего лишь 4 очка, 2 из которых - с линии. Тут по второй половине вопросов к Стефу больше чем к кому-либо.
Убогиййййй он
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