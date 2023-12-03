Стив Керр: «Поражение от «Клипперс» гораздо больнее, чем от «Сакраменто». «Уорриорз» второй раз за неделю упустили преимущество в 20 очков
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Клипперс» (112:113) признался, что морально подавлен даже сильнее, чем после игры с «Сакраменто» (123:124).
«Уорриорз» второй раз за неделю упустили 20-очковое преимущество.
«Казалось, что заслужили эту победу. Сохраняли мяч. Не давали им подходить к линии штрафных. Сохраняли контроль над ситуацией, когда они совершали рывки. Это поражение гораздо больнее, чем игра в Сакраменто.
С «Сакраменто» мы заслужили проиграть из-за бездумных потерь и фолов. Тут нельзя придраться. Парни старались, показали командный дух. Мне нравится эта версия нашей команды. Именно это я хочу видеть от коллектива в будущем. Но, без сомнения, морально очень тяжелое поражение», – заявил Керр.
Когда «Уорриорз» на этой неделе уступили «Кингз», Керр заявил: «В каждом сезоне бывает одно такое поражение как удар под дых, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что только что проиграл».
Команда просто не хочет играть, нападение разлаженное, скамья не особо то и стабильна...
Да что говорить, если карри недавно бросал на победу через двоих игроков, когда Томпсон был совершенно открыт. Хоть на Томпсона сейчас и сложно полагаться.
И это понятно, в принципе: он главная звезда этой команды, лидер и скорер.
Был яркий момент, когда Карри стянул на себя двоих, начал делать два шага на кольцо и там стоял вроде бы Подземски.
Но вместо того, чтобы отдать пас на открытого игрока, он бросил «из-под юбки» и получил блокшот от Кавая.
Да и за всю вторую половину Карри набрал всего лишь 4 очка, 2 из которых - с линии.
Тут по второй половине вопросов к Стефу больше чем к кому-либо.