«Они прилетают, бросают сумки и идут гулять». Шэннон Шарп рассказал, почему у игроков НБА больше женщин, чем у игроков НФЛ

Теги НБА НФЛ Шэннон Шарп Баскетбол

Бывший игрок НФЛ, ныне спортивный аналитик Шэннон Шарп объяснил, почему игроки НБА имеют преимущество в личной жизни по сравнению с игроками НФЛ.

«Баскетболисты и бейсболисты путешествуют гораздо больше, чем игроки НФЛ. Как вы знаете, мы летаем по субботам. Мы приземляемся около 3:30-4 часов и садимся в автобус, который подъезжает к взлетной полосе. Мы идем прямо в отель, потому что обычно через час у нас уже собрание.

У баскетболистов все по-другому. Они прилетают, бросают сумки и идут гулять. Я бывал среди игроков НБА. Вы думаете, что у футболистов есть женщины, это не так, даже близко», – сказал Шарп.

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2 комментария
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Зато у футболистов сезон в декабре-январе заканчивается, и далее они свободны зажигать 6-7 месяцев.
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Игроки НБА банально богаче и известнее, вот и клюют на них тёлочки больше. Какой-нибудь Донован Митчелл (суперзвезда типо) известнее 99.99% футболистов. Про бейсбол вообще молчу, в жизни не встречал ни одной девушки молодой, которая это смотрит.
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