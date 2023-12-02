«Они прилетают, бросают сумки и идут гулять». Шэннон Шарп рассказал, почему у игроков НБА больше женщин, чем у игроков НФЛ

Бывший игрок НФЛ, ныне спортивный аналитик объяснил, почему игроки имеют преимущество в личной жизни по сравнению с игроками НФЛ.

«Баскетболисты и бейсболисты путешествуют гораздо больше, чем игроки НФЛ. Как вы знаете, мы летаем по субботам. Мы приземляемся около 3:30-4 часов и садимся в автобус, который подъезжает к взлетной полосе. Мы идем прямо в отель, потому что обычно через час у нас уже собрание.

У баскетболистов все по-другому. Они прилетают, бросают сумки и идут гулять. Я бывал среди игроков НБА. Вы думаете, что у футболистов есть женщины, это не так, даже близко», – сказал Шарп.