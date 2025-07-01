0

Родни Биллапс войдет в тренерский штаб «Денвера»

Брат Чонси Биллапса станет тренером «Денвера».

Родни Биллапс будет назначен ассистентом главного тренера «Наггетс» Дэвида Адельмана, сообщил агент Klutch Sports Group Энди Миллер.

42-летний младший брат легенды НБА Чонси Биллапса провел минувший сезон в «Бруклин» в качестве скаута. До этого он был ассистентом брата в «Портленде».

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?278 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoДенвер
logoНБА
logoЧонси Биллапс
Дэвид Адельман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йонас Валанчюнас перейдет в «Денвер», Дарио Шарич – в «Сакраменто»
71сегодня, 16:01
Хосе Хуан Бареа присоединился к штабу Дэвида Адельмана в «Денвере»
2сегодня, 13:34
«Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Денвер» претендуют на Эла Хорфорда
15сегодня, 06:44
Брюс Браун вернется в «Денвер»
19сегодня, 05:02
Главные новости
Джейлен Уильямс пропустит как минимум 12 недель из-за разрыва связки
11 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» примет «Индиану»
28 минут назад
Якоб Пелтль продлит контракт с «Торонто» на 4 года и 104 млн долларов
333 минуты назад
Агент Лилларда: «Дэмиан гарантированно получит все свои деньги и решит, куда ему двигаться дальше»
453 минуты назад
«Майами» и «Портленд» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду
7сегодня, 18:25
Сандро Мамукелашвили перейдет в «Торонто» – 5,5 млн за два года
6сегодня, 17:43
Брайан Уиндхорст: «На месте Рика Карлайла я был бы в ярости. «Пэйсерс» ненавидят «Бакс»
7сегодня, 17:32
Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард удивлен. Он узнал о ситуации так же, как и все остальные»
9сегодня, 17:15
Джерико Симс подпишет 2-летний контракт с «Милуоки»
4сегодня, 16:58
«Милуоки» обменяет Пэта Коннотона и два пика 2-го раунда в «Шарлотт» на Василие Мицича
9сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Самара» продлит контракт с Михаилом Кулагиным
16 минут назад
Данкан Робинсон, скорее всего, покинет «Майами»
146 минут назад
Андрей Кириленко стал гостем подкаста «Вне формата»
сегодня, 16:13Видео
«Я не понимаю, что происходит». Яннис Адетокумбо отреагировал на новости о Тернере и Лилларде
27сегодня, 15:47Фото
«Уралмаш» продлил контракт с Джавонте Дагласом
1сегодня, 15:33
Дон Стэйли не считается кандидатом на должность главного тренера «Нью-Йорка»
сегодня, 15:08
«Маккаби Тель-Авив» подписал новый 3-летний контракт с Джейленом Хордом
сегодня, 13:29
Александр Евсеев перешел в «Автодор»
1сегодня, 11:39
«Индиана», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» заинтересованы в Нике Ричардсе
13сегодня, 11:04
Коул Энтони и «Мемфис» работают над «решением, которое позволит игроку найти новую команду»
2сегодня, 09:13