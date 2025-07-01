Родни Биллапс войдет в тренерский штаб «Денвера»
Брат Чонси Биллапса станет тренером «Денвера».
Родни Биллапс будет назначен ассистентом главного тренера «Наггетс» Дэвида Адельмана, сообщил агент Klutch Sports Group Энди Миллер.
42-летний младший брат легенды НБА Чонси Биллапса провел минувший сезон в «Бруклин» в качестве скаута. До этого он был ассистентом брата в «Портленде».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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