Родни Биллапс войдет в тренерский штаб «Денвера»

Брат Чонси Биллапса станет тренером «Денвера».

Родни Биллапс будет назначен ассистентом главного тренера «Наггетс» Дэвида Адельмана, сообщил агент Klutch Sports Group Энди Миллер.

42-летний младший брат легенды НБА Чонси Биллапса провел минувший сезон в «Бруклин» в качестве скаута. До этого он был ассистентом брата в «Портленде».