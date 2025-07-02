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Онси Салех: «Нужно ориентироваться на надежность и преемственность, которые демонстрируют «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт»

Онси Салех описал подход «Хоукс».

«Думаю, что мы на правильном пути. Правильный подход требует терпения. Не так тяжело просто собрать команду и занять требуемое место в посеве плей-офф. Но мы работаем не для того, чтобы быть 5-ми или 6-ми. Мы нацелены на длительную перспективу. Нужно ориентироваться на надежность и преемственность, которые демонстрируют «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт». Что-то такое мы пытаемся построить здесь», – сообщил новый генменеджер «Хоукс».

«Атланта» подписала Никила Александера-Уокера и Люка Кеннарда.

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НетРоб Пелинка
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Атланты»
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