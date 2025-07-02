У Малика Бизли порядка 8 миллионов долга по различным финансовым обязательствам
Малик Бизли оказался в сложной финансовой ситуации.
У защитника «Детройта», находящегося под следствием в связи с возможными махинациями на ставках, множество долговых обязательств. Общая сумма по ним доходит до 8 миллионов долларов.
У баскетболиста несколько многомиллионных займов и десятки тысяч долларов, взысканные через суд за неоплаченные услуги, в том числе парикмахеру и стоматологу.
Следствие не позволило игроку подписать крупное 3-летнее соглашение с «Пистонс», которое могло бы помочь ему решить эти проблемы.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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