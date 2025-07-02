У Малика Бизли порядка 8 миллионов долга по различным финансовым обязательствам

Малик Бизли оказался в сложной финансовой ситуации.

У защитника «Детройта », находящегося под следствием в связи с возможными махинациями на ставках, множество долговых обязательств. Общая сумма по ним доходит до 8 миллионов долларов.

У баскетболиста несколько многомиллионных займов и десятки тысяч долларов, взысканные через суд за неоплаченные услуги, в том числе парикмахеру и стоматологу.

Следствие не позволило игроку подписать крупное 3-летнее соглашение с «Пистонс», которое могло бы помочь ему решить эти проблемы.