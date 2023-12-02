Дражен Анзулович: «Против «Енисея» играли без необходимой агрессии и скорости. Несерьезный подход»

Теги Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович назвал причины поражения в матче Единой лиги ВТБ против «Енисея» (82:103).

«Поздравляю «Енисей». Они сегодня были намного лучше. Это не оправдание, но я хочу пояснить ситуацию. Мы еще вчера мы не знали, кто сможет выйти на паркет сегодня в связи с эпидемией болезней, которая разразились в команде. Например, Роберсон. По его состоянию здоровья еще вчера не был готов играть. Но так как у нас не хватало игроков задней линии, он поднял руку и сказал: «Я готов помочь команде».

Сегодня на площадке, может быть из-за этого обстоятельства или по другим причинам – будем разбираться – мы играли без концентрации, без необходимой агрессии и скорости. Закономерно проиграли эту игру и впервые в этом сезоне пропустили более 100 очков. И это абсолютно несерьезный подход, если мы хотим играть на таком высоком уровне, как в Лиге ВТБ.

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