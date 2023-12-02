Трей Мерфи дебютировал в сезоне в матче против «Сперс» – 18 очков и 3 подбора

Теги Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Трей Мерфи Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Трей Мерфи полностью восстановился после разрыва мениска и в пятницу дебютировал в сезоне-23/24.

В матче против «Сан-Антонио» (121:106) 23-летний баскетболист набрал 18 очков, 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 22 минуты при 7 из 13 с игры.

Мерфи порвал мениск 5 сентября на тренировке, после чего перенес успешную операцию.

В прошлом сезоне защитник «Пеликанс» провел 80 матчей, набирая в среднем 14,6 очка, 3,6 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата.

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