Демар Дерозан хочет, чтобы его обменяли в «Нью-Йорк» или «Майами», если «Чикаго» примет решение расстаться с ним (The Athletic)

Теги Чикаго Майами Нью-Йорк НБА Демар Дерозан Баскетбол

Журналист The Athletic Сэм Эмик обозначил приоритетные направления, куда желает перейти форвард «Чикаго» Демар Дерозан.

Эмик считает, что если Дерозан будет обменян, его новой командой станет либо «Нью-Йорк», либо «Майами».

34-летний баскетболист принял участие в 18 матчах регулярки-2023/24. Дерозан набирает в среднем 21,3 очка и 4,6 передачи при 45% реализации с игры.

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24 комментария
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Надо в Хит, чтобы вообще никто в старте не кидал 3-хи. Максимальный олдскул
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Представляете, заходит Дерозан в офис Буллз, ставит кресло прямо на стол генменеджеру, садится в него (а весь менеджмент собрался вокруг) и поставленным баритоном с интонациями Ивана Грозного: "Обменян быть в Нью-Йорк желаю! А коли нет, так в Майами!"
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Имею желание быть обменянным в Майами, но не имею возможности. Имею возможность быть обменянным в Детройт, но не имею желания...
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Ответ xQcoW
Зачем НЙ этот старик. Каждый год испаряется в плов. Герой регулярок, а еще и деградировал, по сравнению с прошлым сезоном
Вот не надо врать! Демар не каждый год в Плов…
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Ответ xQcoW
Пусть возвращается в Торонто за ветеранскую минималку и заканчивает карьеру красиво
Для человека из Калифорнии заканчивать карьеру в Торонто (там холодно и ко всему прочему, это Канада) - все равно что отправиться в ссылку.
За минималку будет стремиться попасть куда-то по теплее.
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Так сам Демар хочет, или журналист так думает?
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Пусть возвращается в Торонто за ветеранскую минималку и заканчивает карьеру красиво
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странно, что не в Лейкерс, ибо туда как раз вполне вероятен обмен, и сам ДеРозан родом из ЛА
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В Нью-Йорк Чокерс
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Ответ Михаил Дворников
Надо в Хит, чтобы вообще никто в старте не кидал 3-хи. Максимальный олдскул
И чтобы просто в старте был полный олд
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Да какой нахрен Майми, где есть такой же любящий средние и переставший нормально бросать трешки Джимбо. И постоянно есть не бросающий три Адебайо. Это просто нереально. Только Джимбо еще и в защите топчик. С их составом Данкан Робинсон полезнее ДеРозана будет.
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Команды, которые в плове на что-то претендуют не захотят его брать.
Аутсайдерам и подавно он не нужен.
Игрок нормальный, но трёхи нет, зарплата адская, в плове играет в минус.
Неоднозначная карьера.
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В Майами только свободным можно перейти. А менять они могут предложить лишь на клок пыли.
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В Лейкерс не пойдет, дабы не повторять судьбу Уэстбрука;) Хотелось бы посмотреть на Демара в Никс, хорошая банда в Нью-Йорке собралась
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А они сами его хотят получить? Если только бесплатно.
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Перспективные Буллз можно на обменах создать
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Ответ mitch
Для человека из Калифорнии заканчивать карьеру в Торонто (там холодно и ко всему прочему, это Канада) - все равно что отправиться в ссылку. За минималку будет стремиться попасть куда-то по теплее.
Никуда он за минималку не будет стремится, он в Чикаго как раз шел на хорошую зарплату, хотя были варианты поборотся за гайку, но пришлось бы серьезно ужиматся.
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