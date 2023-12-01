Демар Дерозан хочет, чтобы его обменяли в «Нью-Йорк» или «Майами», если «Чикаго» примет решение расстаться с ним (The Athletic)

Журналист The Athletic Сэм Эмик обозначил приоритетные направления, куда желает перейти форвард « » .

Эмик считает, что если Дерозан будет обменян, его новой командой станет либо « », либо « ».

34-летний баскетболист принял участие в 18 матчах регулярки-2023/24. Дерозан набирает в среднем 21,3 очка и 4,6 передачи при 45% реализации с игры.