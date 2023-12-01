Демар Дерозан хочет, чтобы его обменяли в «Нью-Йорк» или «Майами», если «Чикаго» примет решение расстаться с ним (The Athletic)
Журналист The Athletic Сэм Эмик обозначил приоритетные направления, куда желает перейти форвард «Чикаго» Демар Дерозан.
Эмик считает, что если Дерозан будет обменян, его новой командой станет либо «Нью-Йорк», либо «Майами».
34-летний баскетболист принял участие в 18 матчах регулярки-2023/24. Дерозан набирает в среднем 21,3 очка и 4,6 передачи при 45% реализации с игры.
За минималку будет стремиться попасть куда-то по теплее.
Аутсайдерам и подавно он не нужен.
Игрок нормальный, но трёхи нет, зарплата адская, в плове играет в минус.
Неоднозначная карьера.