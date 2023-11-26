Демар Дерозан о броске Паскаля Сиакама на последних секундах: «Забирай победу и убирайся отсюда»

Теги Чикаго Торонто НБА Баскетбол - видео Демар Дерозан Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан прокомментировал свое удаление за недовольство броском Паскаля Сиакама («Торонто») при «+12» на последних секундах матча.

«Мне плевать на очки внутрисезоного турнира. Дело в уважении к игре. Если бы роли поменялись местами и у меня был мяч, я бы держал его.

Я знал, что они выбыли из турнира. Но на это мне тоже плевать. Просто все кричали ему: «Бросай, бросай, бросай». Забирай победу и убирайся отсюда.

Как я уже сказал, если бы роли поменялись местами, нужны очки внутрисезонного турнира или нет, просто из уважения к соперникам я бы держал мяч. Особенно, если истекает время на атаку. Но это я», – сказал Дерозан.

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6 комментариев

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Артём Альбрехт
как же бесит иногда эта псевдоэтика. на последних секундах не бросай, при большой разнице эффектные банки не делай. Играйте блин до конца.
+23
-4
+19
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Артём Альбрехт
Ответ кроссовер Айверсона
это не псевдоэтика, это спортивная этика. Даже боксеры которые полгода ведут трешток, поливая друг друга дерьмом в конце боя обнимаются. Победил - молодец, но демонстративно унижать соперника не обязательно.
Одно дело этика когда руки пожать там, достоинство не унижать, но те же боксеры бьются до самого конца. до последней секунды потому что может прилететь плюха и улетишь в нокаут даже если вел по очкам с огромным запасом..а тут порой.последние две минуты игры превращаются в фарс, когда игроки пересекают центральную линию и просто стоят ждут когда пройдет 24 секунды на атаку.
+4
-3
+1
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Positive
Я бы посмотрел, как он держит мяч, если бы у Чикаго были какие-то шансы на выход и важна была разница.

Игра не идет, команду взрывают, Дерозан начал срываться.
+4
-4
0
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сейяр снайпер
Ответ кроссовер Айверсона
это не псевдоэтика, это спортивная этика. Даже боксеры которые полгода ведут трешток, поливая друг друга дерьмом в конце боя обнимаются. Победил - молодец, но демонстративно унижать соперника не обязательно.
Шо ты несешь
+3
-3
0
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