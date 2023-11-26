Демар Дерозан о броске Паскаля Сиакама на последних секундах: «Забирай победу и убирайся отсюда»

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан прокомментировал свое удаление за недовольство броском Паскаля Сиакама («Торонто») при «+12» на последних секундах матча.

«Мне плевать на очки внутрисезоного турнира. Дело в уважении к игре. Если бы роли поменялись местами и у меня был мяч, я бы держал его.

Я знал, что они выбыли из турнира. Но на это мне тоже плевать. Просто все кричали ему: «Бросай, бросай, бросай». Забирай победу и убирайся отсюда.

Как я уже сказал, если бы роли поменялись местами, нужны очки внутрисезонного турнира или нет, просто из уважения к соперникам я бы держал мяч. Особенно, если истекает время на атаку. Но это я», – сказал Дерозан.