Майлз Бриджес: «Буду удивлен, если Ламело не попадет в символическую пятерку»

Форвард « » оценил прогресс разыгрывающего команды .

«Ламело играет на невероятном уровне. Уверенный прыжок к уровню суперзвезды. Он был на уровне Матча всех звезд, но теперь суперзвезда.

Если Ламело не попадет в символическую пятерку, я буду удивлен», – заявил Бриджес после победы над «Вашингтоном» (117:114).

В последних 9 матчах сезона Болл набирает в среднем 32,2 очка, 8,7 передачи и 6,7 подбора при 49,1% с игры и 43,6% из-за дуги.