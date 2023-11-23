Майлз Бриджес: «Буду удивлен, если Ламело не попадет в символическую пятерку»

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Ламело Болл Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес оценил прогресс разыгрывающего команды Ламело Болла.

«Ламело играет на невероятном уровне. Уверенный прыжок к уровню суперзвезды. Он был на уровне Матча всех звезд, но теперь суперзвезда.

Если Ламело не попадет в символическую пятерку, я буду удивлен», – заявил Бриджес после победы над «Вашингтоном» (117:114).

В последних 9 матчах сезона Болл набирает в среднем 32,2 очка, 8,7 передачи и 6,7 подбора при 49,1% с игры и 43,6% из-за дуги.

1 комментарий

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Air Hornet
Эти парни созданы друг для друга, как бы пафосно ни звучало) прям кайфует, надеюсь результаты команды в гору пойдут
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