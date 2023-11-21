Форвард « » стал одним из лучших в победном матче с « » (121:118 ОТ).

За 6,1 секунды до завершения овертайма Бриджес исполнил ключевой 3-очковый при счете 116:116. Лидер «Селтикс» в ответной атаке нашел фолы во время дальней попытки, но упустил возможность сравнять счет, смазав третий штрафной.

Бриджес после этого взял подбор на своем щите.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Игрок не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

дисквалифицировала Бриджеса на первые 10 матчей сезона-23/24, сегодня он провел третью игру в новом розыгрыше (14 очков, 15 подборов и 5 передач).