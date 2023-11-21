Майлз Бриджес исполнил ключевой 3-очковый в игре с «Селтикс». Джейсон Тейтум смазал штрафной, упустив шанс сравнять счет

Теги Бостон Шарлотт НБА Баскетбол - видео Джейсон Тейтум Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес стал одним из лучших в победном матче с «Бостоном» (121:118 ОТ).

За 6,1 секунды до завершения овертайма Бриджес исполнил ключевой 3-очковый при счете 116:116. Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум в ответной атаке нашел фолы во время дальней попытки, но упустил возможность сравнять счет, смазав третий штрафной.

Бриджес после этого взял подбор на своем щите.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Игрок не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

НБА дисквалифицировала Бриджеса на первые 10 матчей сезона-23/24, сегодня он провел третью игру в новом розыгрыше (14 очков, 15 подборов и 5 передач).

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2 комментария

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бернер тайлера 9ер9ена
Team Zeki побеждает!
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VKing24
А так второй ОТ хотелось)
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