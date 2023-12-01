Мэверик Картер, менеджер суперзвезды « » и его деловой партнер, в 2021 году сообщил федеральным агентам, что делал ставки на матчи через нелегальную букмекерскую контору.

По словам Джеймса, он не знал о действиях Картера и о том, что тот общался на данную тему с представителями властей.

«Узнал об этом только сегодня. Потому что единственная причина, по которой эта история привлекла внимание – его близость ко мне. Но Мэверик – сам по себе, отдельная личность. Да и ставки, если уж на то пошло, легальны. Вот вы сейчас можете зайти в свой телефон и сделать там что-то такое, чего захотите. И у Картера нет связи с НБА или НФЛ, так что он волен поступать, как считает нужным», – заявил Джеймс.