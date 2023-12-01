Менеджер Леброна Мэверик Картер делал ставки на НБА через нелегальную букмекерскую контору

Теги происшествия Леброн Джеймс Лейкерс НБА Ставки на баскетбол Баскетбол

Мэверик Картер, менеджер суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса и его деловой партнер, в 2021 году сообщил федеральным агентам, что делал ставки на матчи НБА через нелегальную букмекерскую контору.

В своем признании в ноябре 2021 года Картер сказал федеральным агентам, что он «не может припомнить, чтобы делал какие-либо ставки на «Лейкерс», а также отрицал, что делал ставки за других людей.

«В 2021 году, до того, как 38 штатов и округ Колумбия легализовали ставки на спорт, Мэверик Картер один раз был допрошен федеральными правоохранительными органами по поводу расследования в отношении Уэйна Никса (экс-бейсболист, признал себя виновным в сговоре с целью ведения незаконного спортивного игорного бизнеса – Sports.ru). Господин Картер не был объектом расследования, он сотрудничал с властями, ему не предъявлялись никакие обвинения, и с ним никогда более не связывались по этому поводу», – заявил Адам Мендельсон, представитель Картера и Джеймса.

По словам Картера, в течение года он сделал около 20 ставок на футбольные и баскетбольные матчи, каждая варьировалась от 5000 до 10 000 долларов.

НБА запрещает игрокам, официальным представителям команд и судьям делать ставки на матчи лиги, а профсоюз баскетболистов также включает в свое правило агентов, но бизнес-менеджеры не включены ни в одну из групп.

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9 комментариев
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Новость о том, как Леброн шёл к своему миллиарду 😂
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Меверик прям имя? Или прозвище? Мамин бродяга.
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Ответ rabindradat
не ясно из новости, этот господин что-то выиграл на ставках?? может он всё слил...и, кстати, более интересно делал ли он ставки непосредственно на Леброна (очки, потери и т.д.)
а какая разница? в новости четко указано что менеджер имеет право ставить на кого угодно
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не ясно из новости, этот господин что-то выиграл на ставках?? может он всё слил...и, кстати, более интересно делал ли он ставки непосредственно на Леброна (очки, потери и т.д.)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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сегодня, по любому, фору 20+ поставил на Оклахому
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Ответ Ужратый Гусениц
а какая разница? в новости четко указано что менеджер имеет право ставить на кого угодно
Не-а, не так: там сказано, что менеджеров нет в исключающих списках, но нет ни слово про то, что им это разрешено.
Почему это важно? При желании(!) натянуть сову на глобус, менеджера приравняют к бизнес-партнеру (именно партнеру как получателю дивидендов от действий игрока) или к агенту (пусть и не спортивному, скажем, по финансовым операциям) - и тогда всей затее труба.
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Ответ Light Yagami
Если у челика была инсайдерская инфа по составам, статусам игроков на матчи и т.д., то Леброна надо судить, если слив был с его стороны.
Сразу лигу закрывать надо. Ведь у игроков есть инсайд инфа, не дай бог сольют кому-то
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Ответ bear7904
Меверик прям имя? Или прозвище? Мамин бродяга.
😂
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