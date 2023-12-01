Мэверик Картер, менеджер суперзвезды « » и его деловой партнер, в 2021 году сообщил федеральным агентам, что делал ставки на матчи через нелегальную букмекерскую контору.

В своем признании в ноябре 2021 года Картер сказал федеральным агентам, что он «не может припомнить, чтобы делал какие-либо ставки на «Лейкерс», а также отрицал, что делал ставки за других людей.

«В 2021 году, до того, как 38 штатов и округ Колумбия легализовали ставки на спорт, Мэверик Картер один раз был допрошен федеральными правоохранительными органами по поводу расследования в отношении Уэйна Никса (экс-бейсболист, признал себя виновным в сговоре с целью ведения незаконного спортивного игорного бизнеса – Sports.ru). Господин Картер не был объектом расследования, он сотрудничал с властями, ему не предъявлялись никакие обвинения, и с ним никогда более не связывались по этому поводу», – заявил Адам Мендельсон, представитель Картера и Джеймса.

По словам Картера, в течение года он сделал около 20 ставок на футбольные и баскетбольные матчи, каждая варьировалась от 5000 до 10 000 долларов.

НБА запрещает игрокам, официальным представителям команд и судьям делать ставки на матчи лиги, а профсоюз баскетболистов также включает в свое правило агентов, но бизнес-менеджеры не включены ни в одну из групп.