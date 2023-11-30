Джон Салли: «Леброна Джеймса следует сравнивать с Мэджиком Джонсоном»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Джон Салли считает, что Мэджик Джонсон – более подходящее сравнение для Леброна Джеймса («Лейкерс»), чем Майкл Джордан.

«Мы сравниваем Леброна Джеймса с Майклом Джорданом, но я думаю, что нам следует сравнивать его с Мэджиком Джонсоном.

Он такого же роста, он играет разыгрывающего – Майкл никогда не играл разыгрывающего. Плюс, Леброн смотрит на арбитра, чтобы тот свистел на нем много фолов. Очень похоже на Мэджика Джонсона, который кричал, когда проходил под кольцо», – сказал Салли.

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9 комментариев
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Накинул на вентилятор в конце осени.
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В самом деле сравнение Джордана и Леброна не совсем корректное, как и сравнение НБА в разные эпохи. Одинаковыми остаются лишь размеры площадки и высота кольца над паркетом. Даже трёхочковая линия передвигалась. Разумно считать Джордана лучшим в 20 веке, хотя... там был Карим с его невероятной карьерой и статистикой. А в 21 веке по карьере без вопросов лучший это Леброн. А статистика вообще делает его лидером вне конкуренции. Джордан это как Boeing-767-300, а Леброн как Boeing-777-300ER. Разные по размеру и специализации. Остальное дело вкуса.
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Леброна надо сравнивать с Хряпой...Они оба человек-оркестр....
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Как можно сравнивать игроков разных эпох и их стату это просто идиотизм... Разные правила фарма и много чего ещё)))
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Ответ Ed Monix
В самом деле сравнение Джордана и Леброна не совсем корректное, как и сравнение НБА в разные эпохи. Одинаковыми остаются лишь размеры площадки и высота кольца над паркетом. Даже трёхочковая линия передвигалась. Разумно считать Джордана лучшим в 20 веке, хотя... там был Карим с его невероятной карьерой и статистикой. А в 21 веке по карьере без вопросов лучший это Леброн. А статистика вообще делает его лидером вне конкуренции. Джордан это как Boeing-767-300, а Леброн как Boeing-777-300ER. Разные по размеру и специализации. Остальное дело вкуса.
По всем продвинутым статистикам кроме тру шутинга Джордан лучше Леброна. Ненамного, но лучше. На стороне Леброна топовое долголетие, но как показывает практика 6 финалов 6 побед для среднего зрителя круче чем 20 сезонов 19 олстаров.
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Если честно, наброс зачетный.
Мне всегда было интересно, много ли среди тех, кто сравнивает Майкла и Леброна людей, которые видели "вживую" (ну в смысле по телеку в реальном времени) Джордана?
Я вот, например, видел...
И я много хорошего могу сказать о Леброне: атлет, скиллы, универсальность, отношение к делу, воля к победе... все на высочайшем уровне, исключительный спортсмен!
Одного не могу - не могу сравнить его с Майклом. Ну вот просто не могу.
Не знаю, может, я просто уже слишком старый :-)))
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Ответ Stone Cold
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Ответ quznez
От этого легче сравнивать не станет, в плане паса Мэджиг на голову лучше, отдавал больше и точнее. Карл Мэлоун, кстати, того же роста. Леброна я вижу Мэлоуном, (хотя по физике Карл мощнее) с задатками Мэджига в пасе. До этих топ игроков он не достаёт по некоторым параметрам, но в сумме своих умений сравнивается с ними. Возможно превосходит в количестве сделанного на площадке, таки 10 финалов это уму нерастижимо.
Он на голову выше их,ты реально на приколе? Он ещё пару сезонов будет давать стату 20+ очень прилично всего. Он будет лучшим по очкам и т д,а ты его ставишь в натяжеку на равные с ними)))
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