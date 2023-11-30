Джон Салли: «Леброна Джеймса следует сравнивать с Мэджиком Джонсоном»
Бывший игрок НБА Джон Салли считает, что Мэджик Джонсон – более подходящее сравнение для Леброна Джеймса («Лейкерс»), чем Майкл Джордан.
«Мы сравниваем Леброна Джеймса с Майклом Джорданом, но я думаю, что нам следует сравнивать его с Мэджиком Джонсоном.
Он такого же роста, он играет разыгрывающего – Майкл никогда не играл разыгрывающего. Плюс, Леброн смотрит на арбитра, чтобы тот свистел на нем много фолов. Очень похоже на Мэджика Джонсона, который кричал, когда проходил под кольцо», – сказал Салли.
Мне всегда было интересно, много ли среди тех, кто сравнивает Майкла и Леброна людей, которые видели "вживую" (ну в смысле по телеку в реальном времени) Джордана?
Я вот, например, видел...
И я много хорошего могу сказать о Леброне: атлет, скиллы, универсальность, отношение к делу, воля к победе... все на высочайшем уровне, исключительный спортсмен!
Одного не могу - не могу сравнить его с Майклом. Ну вот просто не могу.
Не знаю, может, я просто уже слишком старый :-)))