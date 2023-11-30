Бывший игрок НБА Джон Салли считает, что – более подходящее сравнение для Леброна Джеймса (« »), чем .

«Мы сравниваем с Майклом Джорданом, но я думаю, что нам следует сравнивать его с Мэджиком Джонсоном.

Он такого же роста, он играет разыгрывающего – Майкл никогда не играл разыгрывающего. Плюс, Леброн смотрит на арбитра, чтобы тот свистел на нем много фолов. Очень похоже на Мэджика Джонсона, который кричал, когда проходил под кольцо», – сказал Салли.