Богдан Богданович не попал 3-очковый на равенство в концовке матча с «Никс»

« » в напряженной концовке добыл победу против «Атланты» – 116:114.

За 8 секунд до конца при «-3» смазал 3-очковый на равенство в счете. Однако «Никс» в следующем владении потеряли мяч после того, как Донте Дивинченцо не ввел его в игру за 5 секунд. В ответной атаке нарушил правила на Дежонте Мюррэе, не дав ему исполнить спасительный дальний бросок. После второго штрафного мяч достался «Нью-Йорку» за заступ через линию до касания мячом кольца, и гости довели встречу до победы.