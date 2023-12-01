Чемпионат Турции. «Бахчешехир» встретится с «Каршиякой»

В пятницу, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги « » встретится с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 8-1, Дарушафака – 6-3, – 6-3, Бешикташ – 6-3, Бурсаспор – 6-3, Петким Спор – 5-4, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-5, Галатасарай – 4-4, Бахчешехир – 4-5, Тофаш – 4-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-8, Меркезефенди – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.