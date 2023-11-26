Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Галатасараю», «Каршияка» была сильнее «Бешикташа» и другие результаты
В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли четыре матча.
«Бююкчекмедже» проиграл «Галатасараю», «Каршияка» была сильнее «Бешикташа».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
- Бодрумспор
- Джонсон (21), Артис (15), Düverioğlu (11 + 9 подборов), Алибегович (10), Уоррен (2) – старт; Мур (5), Огют (4 + 6 передач), Джантитиз (2), Хавса (2), Япар (2), Вейселоглу (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Бююкчекмедже
- Рид (17), Апсон (13 + 9 подборов), Перес (4 + 7 передач), Онар (2), Гюльаслан (0) – старт; Рэй (9), Брюинсма (6 + 8 подборов), Кошут (4), Кахраман (3), Апайдын (3), Erensoy (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Каршияка Арена»
- Каршияка
- Кэри (24 + 10 подборов), Мартин (9), Сипахи (6 + 9 передач), Браун (5), Акьязылы (4) – старт; Макколлум (32), Хиллиард (7), Халталы (5), Сайылы (2), Кылычлы (0), Джелеп (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Ankara Arena»
- Тюрк Телеком
- Уоллес (23 + 10 передач), Улубай (21), Инок (13), Сайбир (10), Улусой (7) – старт; Палмер (17), Макдаффи (11), Шав (4), Акьель (4), Yarkut (2), Ягмур (0).
Положение команд: Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 7-1, Дарушафака – 6-2, Каршияка – 6-3, Бешикташ – 6-3, Петким Спор – 5-3, Бурсаспор – 5-3, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-4, Галатасарай – 4-4, Бахчешехир – 4-5, Тофаш – 3-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-7, Меркезефенди – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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