Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Галатасараю», «Каршияка» была сильнее «Бешикташа» и другие результаты

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В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли четыре матча.

«Бююкчекмедже» проиграл «Галатасараю», «Каршияка» была сильнее «Бешикташа».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бодрумспор – Бахчешехир 74:80 (16:19, 20:15, 17:18, 21:28)
Дата проведения
25 ноября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
Онлайн матча
Бодрумспор
Джонсон (21), Артис (15), Düverioğlu (11 + 9 подборов), Алибегович (10), Уоррен (2) – старт; Мур (5), Огют (4 + 6 передач), Джантитиз (2), Хавса (2), Япар (2), Вейселоглу (0).
Бахчешехир
Кавано (13), Тэйлор (11), Байгюль (9 + 6 передач), Ф.Скрабб (8), Бутсьель (6 + 10 подборов) – старт; Бутей (18), Мутаф (6), Гювен (6), Джандан (3), Тюлюоглу (0), Оздемир (0).

Бююкчекмедже – Галатасарай 61:70 (16:15, 12:9, 20:21, 13:25)
Дата проведения
25 ноября, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча
Бююкчекмедже
Рид (17), Апсон (13 + 9 подборов), Перес (4 + 7 передач), Онар (2), Гюльаслан (0) – старт; Рэй (9), Брюинсма (6 + 8 подборов), Кошут (4), Кахраман (3), Апайдын (3), Erensoy (0).
Галатасарай
Кабака (12), Акпынар (5), Кексал (5), Халилович (5), Уолден (3) – старт; Бост (12), Тунджер (12 + 7 подборов), Мартин (12 + 7 подборов), Радебу (4), Гейик (0).

Каршияка – Бешикташ 94:85 (20:17, 17:18, 31:21, 26:29)
Дата проведения
25 ноября, 18.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча
Каршияка
Кэри (24 + 10 подборов), Мартин (9), Сипахи (6 + 9 передач), Браун (5), Акьязылы (4) – старт; Макколлум (32), Хиллиард (7), Халталы (5), Сайылы (2), Кылычлы (0), Джелеп (0).
Бешикташ
Дельгадо (15 + 12 подборов), Арна (12), Митчелл (10), Нидэм (7), Дурмаз (3) – старт; Мэтьюз (16), Хэммондс (11), Угурлу (7), Конан (3), Арслан (1), Йигитоглу (0).

Тюрк Телеком – Меркезефенди 112:89 (31:23, 24:15, 21:24, 36:27)
Дата проведения
25 ноября, 20.30, «Ankara Arena»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Уоллес (23 + 10 передач), Улубай (21), Инок (13), Сайбир (10), Улусой (7) – старт; Палмер (17), Макдаффи (11), Шав (4), Акьель (4), Yarkut (2), Ягмур (0).
Меркезефенди
Ломажс (24), Oturu (22 + 4 блок-шота), Мэйсон (20), Пецарски (6), Озкан (0) – старт; Блейэнберг (9 + 7 подборов), Айгюндюз (6), Демир (2), Кючюк (0), Güneş (0), Карабилен (0), Атар (0).

Положение команд: Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 7-1, Дарушафака – 6-2, Каршияка – 6-3, Бешикташ – 6-3, Петким Спор – 5-3, Бурсаспор – 5-3, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-4, Галатасарай – 4-4, Бахчешехир – 4-5, Тофаш – 3-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-7, Меркезефенди – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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