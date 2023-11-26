Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Галатасараю», «Каршияка» была сильнее «Бешикташа» и другие результаты

В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли четыре матча.

«Бююкчекмедже» проиграл «Галатасараю», «Каршияка» была сильнее «Бешикташа».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 7-1, Дарушафака – 6-2, Каршияка – 6-3, Бешикташ – 6-3, Петким Спор – 5-3, Бурсаспор – 5-3, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-4, – 4-4, – 4-5, Тофаш – 3-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-7, Меркезефенди – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.