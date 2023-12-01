Лэрри Нэнс пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ребра

« » в ближайшие недели не сможет рассчитывать на бигмена Лэрри Нэнса-младшего, у которого произошло осложнение после перелома ребра.

Команда сообщила, что Нэнс, как ожидается, пропустит от четырех до шести недель.

Нэнс ранее пропустил четыре игры из-за повреждения ребра, но вернулся в строй 22 ноября. Он не выходил на паркет в матче с «Филадельфией» в среду из-за простуды.

В 14 матчах сезона НБА Нэнс набирает в среднем по 3,5 очка и 4,1 подбора за игру, проводя на площадке 15,1 минуты.