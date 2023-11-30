Дарко Раякович: «Когда команды защищаются против Скотти Барнса, они как бы приглашают его бросить трехочковый»

Теги Торонто НБА Скотти Барнс Дарко Раякович Баскетбол

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович объяснил, почему форварду Скотти Барнсу необходимо продолжать улучшать бросок из-за дуги.

«Когда команды защищаются против Скотти Барнса, они как бы приглашают его бросить трехочковый. Ему нужно уметь бросить и попасть, и в этом сезоне он делает это намного лучше. Следующий уровень — когда он атакует, защитник может сделать две вещи против такого игрока. Он может занять совершенно ровную стойку или может раздвинуть ноги. Барнс должен уметь распознавать такие ситуации и предпринимать ответные действия.

Против Янниса Адетокумбо команды защищаются именно таким образом, но это не мешает ему дойти до кольца. Потому что с годами он нашел свой евростеп, свой разворот, нашел способы добраться до кольца. Он улучшил бросок левой рукой, и мы медленно над этим работаем», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Барнс улучшил процент реализации трехочковых бросков с 28,3 до 37,9.

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1 комментарий
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Скотти огонь. Физически очень силён и ментально устойчив не по годам. Будет с него толк
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