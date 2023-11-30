Дарко Раякович: «Когда команды защищаются против Скотти Барнса, они как бы приглашают его бросить трехочковый»

Главный тренер « » объяснил, почему форварду необходимо продолжать улучшать бросок из-за дуги.

«Когда команды защищаются против Скотти Барнса, они как бы приглашают его бросить трехочковый. Ему нужно уметь бросить и попасть, и в этом сезоне он делает это намного лучше. Следующий уровень — когда он атакует, защитник может сделать две вещи против такого игрока. Он может занять совершенно ровную стойку или может раздвинуть ноги. Барнс должен уметь распознавать такие ситуации и предпринимать ответные действия.

Против Янниса Адетокумбо команды защищаются именно таким образом, но это не мешает ему дойти до кольца. Потому что с годами он нашел свой евростеп, свой разворот, нашел способы добраться до кольца. Он улучшил бросок левой рукой, и мы медленно над этим работаем», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Барнс улучшил процент реализации трехочковых бросков с 28,3 до 37,9.