Ройс Хэмм: «Мы с «Руной» являемся соседями по турнирной таблице, победа позволит нам забраться выше»

Теги Единая лига ВТБ Астана Руна Ройс Хэмм Баскетбол

Тяжелый форвард «Астаны» Ройс Хэмм обозначил задачу команды на предстоящий домашний матч с «Руной».

«Предстоящий матч очень важен для нас, как для команды, поскольку нам нужно сохранить наше преимущество в родных стенах. Также победа поможет нам в нашем стремлении попасть в плей-офф.

Сейчас мы с «Руной» являемся соседями по турнирной таблице, победа позволит нам забраться выше. В целом, нам следует продолжать быть сосредоточенными на плане тренерского штаба, и делать то, что у нас как у команды получается лучше всего», – заявил Хэмм.

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