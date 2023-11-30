Ройс Хэмм: «Мы с «Руной» являемся соседями по турнирной таблице, победа позволит нам забраться выше»

Тяжелый форвард «Астаны» Ройс Хэмм обозначил задачу команды на предстоящий домашний матч с «Руной».

«Предстоящий матч очень важен для нас, как для команды, поскольку нам нужно сохранить наше преимущество в родных стенах. Также победа поможет нам в нашем стремлении попасть в плей-офф.

Сейчас мы с «Руной» являемся соседями по турнирной таблице, победа позволит нам забраться выше. В целом, нам следует продолжать быть сосредоточенными на плане тренерского штаба, и делать то, что у нас как у команды получается лучше всего», – заявил Хэмм.