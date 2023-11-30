Леброн Джеймс о словах Кидда на пресс-конференции: «Если Джей матерится, значит, вы точно его довели. Он вспылил и откровенно по делу!»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Джейсон Кидд НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда, который резко ответил на вопрос журналиста ESPN Тима Макмэна на пресс-конференции.

«В прошлом сезоне вы, медиа, пытались раздувать эту историю [о несовместимости Кайри Ирвинга и Луки Дончича], но в этом ведете себя иначе, потому что сейчас дела идут хорошо. Попробуйте написать что-нибудь позитивное. Необязательно все время думать о негативе. В мире и без этого много негатива», – сказал Кидд вчера.

«Если Джей матерится, значит, вы точно его довели! Не думаю, что когда-нибудь слышал, чтобы он бранился. Когда играл против него, с ним в одной команде или под его руководством. Никогда! Он вспылил и откровенно по делу! Обожаю Джей Кидда!»– отреагировал Джеймс на своей странице в соцсети.

 
3 комментария
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Branilsya i chvanilsya
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Интересно, Кидд продолжает посещать Курсы по управлению гневом?
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Журналисту ещё повезло...Если он сомневается в этом, пусть спросит у Зака Зарбы
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