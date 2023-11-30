Леброн Джеймс о словах Кидда на пресс-конференции: «Если Джей матерится, значит, вы точно его довели. Он вспылил и откровенно по делу!»

Форвард « » поддержал главного тренера « » , который резко ответил на вопрос журналиста ESPN Тима Макмэна на пресс-конференции.

«В прошлом сезоне вы, медиа, пытались раздувать эту историю [о несовместимости Кайри Ирвинга и Луки Дончича], но в этом ведете себя иначе, потому что сейчас дела идут хорошо. Попробуйте написать что-нибудь позитивное. Необязательно все время думать о негативе. В мире и без этого много негатива», – сказал Кидд вчера.

«Если Джей матерится, значит, вы точно его довели! Не думаю, что когда-нибудь слышал, чтобы он бранился. Когда играл против него, с ним в одной команде или под его руководством. Никогда! Он вспылил и откровенно по делу! Обожаю Джей Кидда!»– отреагировал Джеймс на своей странице в соцсети.