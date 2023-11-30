Пол Джордж: «Потребуется время, чтобы выяснить, кто я теперь в этой системе»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж признался, что ему потребуется время, чтобы найти свое место в обновленной системе команды.

«Это займет некоторое время, потому что мне нужно понять, как быть самим собой, когда мой уровень использования не такой высокий, как раньше, и я знаю, в каких владениях буду участвовать. Поэтому потребуется время, чтобы выяснить, кто я теперь в этой системе», — сказал Джордж.

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10 комментариев
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если кольцо из Властелина колец потихоньку кого угодно превращает в живущего в пещере Голлума, то раньше Харден кого угодно превращал в ждущего скидку на дугу Такера
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Там уже есть человек-система в составе ;)
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+11
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Ответ vzi
Там уже есть человек-система в составе ;)
и непонятно, как Джордж хочет быть в другом человеке.
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Так-так. Звучит как предъява. Похоже началось.
Эффект Бороды.
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Сегодня обратил внимание, Джорджа очень сильно игнорировали во время игры. Сколько раз он был один на дуге, поднимал руки мол свободен, ноль реакции, абсолютно. В итоге очень часто брал мяч в руки и сам из сложных ситуаций бросал.
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+4
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Ответ Jedef
если кольцо из Властелина колец потихоньку кого угодно превращает в живущего в пещере Голлума, то раньше Харден кого угодно превращал в ждущего скидку на дугу Такера
И самое смешное , что все знают что скидка будет , но Такер все равно стоит там открытый ) в этом вопросе конечно у хардена дар. Он последний два года часто дает пасс за спиной , и блин все два года он проходит .
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Ответ Jedef
Ну раньше были ещё две работающие опции: заработать фол (выставив бороду или запутав руку в сопернике), а также бросить дабл-степбек-трёху. Но сейчас в таких объёмах ни фолы не свистят (а ведь было под 10 очков за матч в среднем с штрафной), ни трёхи не летят (минус 3-4 трёхи за игру). И вот уже 35-10-10=15 очков за матч....Так что сейчас только скидка.
Ну про Трехи не летят ты зря , у него процент от Хьюстона точно не упал . Сейчас просто он сток и не бросает . Понял что его шанс продлить долголетие , стать разыгрывающим
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Ответ Jedef
если кольцо из Властелина колец потихоньку кого угодно превращает в живущего в пещере Голлума, то раньше Харден кого угодно превращал в ждущего скидку на дугу Такера
И самое смешное , что все знают что скидка будет , но Такер все равно стоит там открытый ) в этом вопросе конечно у хардена дар. Он последний два года часто дает пасс за спиной , и блин все два года он проходит .
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Ответ reneremy13@icloud.com
И самое смешное , что все знают что скидка будет , но Такер все равно стоит там открытый ) в этом вопросе конечно у хардена дар. Он последний два года часто дает пасс за спиной , и блин все два года он проходит .
Ну раньше были ещё две работающие опции: заработать фол (выставив бороду или запутав руку в сопернике), а также бросить дабл-степбек-трёху. Но сейчас в таких объёмах ни фолы не свистят (а ведь было под 10 очков за матч в среднем с штрафной), ни трёхи не летят (минус 3-4 трёхи за игру). И вот уже 35-10-10=15 очков за матч....Так что сейчас только скидка.
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Ответ lexerman17rus
Сегодня обратил внимание, Джорджа очень сильно игнорировали во время игры. Сколько раз он был один на дуге, поднимал руки мол свободен, ноль реакции, абсолютно. В итоге очень часто брал мяч в руки и сам из сложных ситуаций бросал.
Несмотря на статистику передач, Харден не обладает важнейшим качеством пойнтгарда - хладнокровием. Он - паникер.
Поэтому предположу, что в целях стабилизации игры Лю ставит перед ним задачу в решающие моменты матчей в первую очередь искать Кавая независимо от того, насколько свободны остальные.
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