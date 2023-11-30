Пол Джордж: «Потребуется время, чтобы выяснить, кто я теперь в этой системе»

Форвард « » признался, что ему потребуется время, чтобы найти свое место в обновленной системе команды.

«Это займет некоторое время, потому что мне нужно понять, как быть самим собой, когда мой уровень использования не такой высокий, как раньше, и я знаю, в каких владениях буду участвовать. Поэтому потребуется время, чтобы выяснить, кто я теперь в этой системе», — сказал Джордж.