Полиция проводит проверку в отношении Джоша Гидди. Игрока «Тандер» подозревают в связи с несовершеннолетней девушкой
Полиция проводит проверку в отношении разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди, которого подозревают в связи с несовершеннолетней девушкой.
Как сообщает TMZ Sports, полиция Ньюпорт-Бич в настоящее время изучает обвинения в адрес Гидди, которые появились в социальных сетях за последнюю неделю. Служители правопорядка выясняют, обоснованы ли данные утверждения и были ли нарушены какие-либо законы.
Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.
НБА в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.
Если интересно подробнее, то я целую статью накатал на тему наказуемости данного преступления. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/factnerd/3206330.html?sl=1
___
Коллективный разум подсказывает:
Законный возраст согласия в Соединенных Штатах на федеральном уровне составляет 16 лет.
В 32 штатах США законный возраст согласия составляет 16 лет. К ним относятся Аляска, Алабама, Арканзас, округ Колумбия, Коннектикут, Джорджия, Индиана, Гавайи, Айова, Кентукки, Канзас, Мэн, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссисипи, Миннесота, Монтана, Невада, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Оклахома, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Род-Айленд, Южная Дакота, Вермонт, Западная Вирджиния и Вашингтон.
___
Оклахома присутствует в списке.
Как у них там считается - по фактическому месту акта или как-то по-другому?
И вроде действие происходило в Калифорнии а не в Оклахоме.. и да, в принципе, возбуждается по фвктическому месту события, но есть варианты пепеноса рассмотрения дел из одного штата в другой.
пока больше вопросов, чем ответов