Полиция проводит проверку в отношении Джоша Гидди. Игрока «Тандер» подозревают в связи с несовершеннолетней девушкой

Теги происшествия НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Полиция проводит проверку в отношении разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди, которого подозревают в связи с несовершеннолетней девушкой.

Как сообщает TMZ Sports, полиция Ньюпорт-Бич в настоящее время изучает обвинения в адрес Гидди, которые появились в социальных сетях за последнюю неделю. Служители правопорядка выясняют, обоснованы ли данные утверждения и были ли нарушены какие-либо законы.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.

НБА в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.

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12 комментариев
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Alon Raven
Ответ Санитар-волк
Меня умиляет вот это всё - по доносу анонимного хрена с кочки разводят бодягу. Других проблем у них нет?
А почему не должны? Информация есть? Есть. Значит обязаны проверить. Дела, касающиеся насильственных действий сексуального характера, рассматриваются и без заявления потерпевшего - хотя это и весьма сложно. Они идут по особому порядку, так как обязательно требуется психологическая экспертиза. Кроме того, у таких преступлений формальный принцип действия, которое считается состоявшимся с момента начала. То есть преступление считается наказуемым, даже если нет заявления от потерпевшей. Потому полиция обязана провести проверку. При необходимости по запросу прокурора судья назначает (по идее рассматривает возможность, но так как все знают когда можно, а когда нет, то прокурор отправит судье дело тогда, когда будут основания для проверки и потому их всегда одобряют) психологическую проверку.

Если интересно подробнее, то я целую статью накатал на тему наказуемости данного преступления. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/factnerd/3206330.html?sl=1
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kern-dll
Ответ Санитар-волк
Меня умиляет вот это всё - по доносу анонимного хрена с кочки разводят бодягу. Других проблем у них нет?
А чтобы изменило, будь это не анонимные хрены? Это всего лишь проверка, в играх он участвует, з/п получает.
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Maturmalai
Ответ Санитар-волк
Меня умиляет вот это всё - по доносу анонимного хрена с кочки разводят бодягу. Других проблем у них нет?
Какой еще анонимный донос, ты о чем? Там фотография, которую сами сабжи выложили в публичный доступ, причем снабдив ее письменным подтверждением, что потрахались.
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Ed Monix
Комментарий удален пользователем
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kondratiy
Насколько я помню из предыдущих новостей, девушке 17 лет.
___
Коллективный разум подсказывает:
Законный возраст согласия в Соединенных Штатах на федеральном уровне составляет 16 лет.
В 32 штатах США законный возраст согласия составляет 16 лет. К ним относятся Аляска, Алабама, Арканзас, округ Колумбия, Коннектикут, Джорджия, Индиана, Гавайи, Айова, Кентукки, Канзас, Мэн, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссисипи, Миннесота, Монтана, Невада, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Оклахома, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Род-Айленд, Южная Дакота, Вермонт, Западная Вирджиния и Вашингтон.
___
Оклахома присутствует в списке.
Как у них там считается - по фактическому месту акта или как-то по-другому?
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vufer
Ответ kondratiy
Насколько я помню из предыдущих новостей, девушке 17 лет. ___ Коллективный разум подсказывает: Законный возраст согласия в Соединенных Штатах на федеральном уровне составляет 16 лет. В 32 штатах США законный возраст согласия составляет 16 лет. К ним относятся Аляска, Алабама, Арканзас, округ Колумбия, Коннектикут, Джорджия, Индиана, Гавайи, Айова, Кентукки, Канзас, Мэн, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссисипи, Миннесота, Монтана, Невада, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Оклахома, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Род-Айленд, Южная Дакота, Вермонт, Западная Вирджиния и Вашингтон. ___ Оклахома присутствует в списке. Как у них там считается - по фактическому месту акта или как-то по-другому?
Вроде 15 лет а не 17.

И вроде действие происходило в Калифорнии а не в Оклахоме.. и да, в принципе, возбуждается по фвктическому месту события, но есть варианты пепеноса рассмотрения дел из одного штата в другой.
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Radovan
Ответ kondratiy
Насколько я помню из предыдущих новостей, девушке 17 лет. ___ Коллективный разум подсказывает: Законный возраст согласия в Соединенных Штатах на федеральном уровне составляет 16 лет. В 32 штатах США законный возраст согласия составляет 16 лет. К ним относятся Аляска, Алабама, Арканзас, округ Колумбия, Коннектикут, Джорджия, Индиана, Гавайи, Айова, Кентукки, Канзас, Мэн, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссисипи, Миннесота, Монтана, Невада, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Оклахома, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Род-Айленд, Южная Дакота, Вермонт, Западная Вирджиния и Вашингтон. ___ Оклахома присутствует в списке. Как у них там считается - по фактическому месту акта или как-то по-другому?
а Калифорния не присутствует, а изначально писали, что дело было там. Теперь все ждут и гадают)
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kondratiy
Ответ Radovan
а Калифорния не присутствует, а изначально писали, что дело было там. Теперь все ждут и гадают)
В Калифорнии возраст согласия 18 лет
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Ghaash
Ответ vufer
Вроде 15 лет а не 17. И вроде действие происходило в Калифорнии а не в Оклахоме.. и да, в принципе, возбуждается по фвктическому месту события, но есть варианты пепеноса рассмотрения дел из одного штата в другой.
так еще и пишут, что это было год назад, так что еще можно один год вычесть...
пока больше вопросов, чем ответов
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