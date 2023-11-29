Полиция проводит проверку в отношении разыгрывающего «Оклахомы» , которого подозревают в связи с несовершеннолетней девушкой.

Как сообщает TMZ Sports, полиция Ньюпорт-Бич в настоящее время изучает обвинения в адрес Гидди, которые появились в социальных сетях за последнюю неделю. Служители правопорядка выясняют, обоснованы ли данные утверждения и были ли нарушены какие-либо законы.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.

в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.