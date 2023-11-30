Гэри Пэйтон II порвал икроножную мышцу в матче с «Сакраменто». Защитник «Уорриорз» выбыл на неопределенный срок

Защитник «Голден Стэйт» во вторник в 3-й четверти покинул матч с «Сакраменто» (123:124) из-за травмы.

Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, обследование выявило у Пэйтона II разрыв икроножной мышцы правой ноги.

Журналист отмечает, что сроки восстановления баскетболиста пока неизвестны.

30-летний Пэйтон II вернулся в « » перед дедлайном в прошлом сезоне, однако переход мог сорваться после обнаруженной у него на медосмотре травмы живота. Сделка состоялась, но он потратил более месяца на восстановление.

В 14 матчах сезона-2023/24 защитник набирает в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 17,3 минуты на паркете.