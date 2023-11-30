Гэри Пэйтон II порвал икроножную мышцу в матче с «Сакраменто». Защитник «Уорриорз» выбыл на неопределенный срок

Теги травмы Голден Стэйт НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II во вторник в 3-й четверти покинул матч с «Сакраменто» (123:124) из-за травмы.

Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, обследование выявило у Пэйтона II разрыв икроножной мышцы правой ноги.

Журналист отмечает, что сроки восстановления баскетболиста пока неизвестны.

30-летний Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт» перед дедлайном в прошлом сезоне, однако переход мог сорваться после обнаруженной у него на медосмотре травмы живота. Сделка состоялась, но он потратил более месяца на восстановление.

В 14 матчах сезона-2023/24 защитник набирает в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 17,3 минуты на паркете.

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3 комментария
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Валерий Королёв
Ответ Lost
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Совсем бобо, что ли?
+3
0
+3
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Stone Cold
Ответ Валерий Королёв
Совсем бобо, что ли?
В первый раз его видишь? 😄
0
0
0
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