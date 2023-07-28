«Кобе был особенным парнем». Гэри Пэйтон рассказал, почему согласился стать наставником для Брайанта

Теги Кобе Брайант НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гэри Пэйтон в интервью Кевину Гарнетту рассказал, почему решил стать наставником для молодого Кобе Брайанта и научить его некоторым своим секретам.

«Кобе уже отличался от других игроков, он был особенным парнем. На тот момент я провел в лиге больше 10 лет. Это был 2000-й год, мой 10-й или 11-й сезон в лиге.

Кобе не боялся задать любой вопрос, чтобы стать лучше. Он подошел ко мне и сказал: «Бро, ты многое умеешь, и я очень хочу научиться». Его слова тронули меня. Парень с его способностями и задачами хотел учиться, и он не был самолюбивым человеком.

Я не возражал. Мне было плевать, что он научится играть в защите, потому что от этого я тоже стану лучше. Потому что теперь я должен был научиться останавливать его», – рассказал Пэйтон.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Перчатка крут
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