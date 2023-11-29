Виталий Носов об отстранении россиян: «Эти истории политические абсолютно, ангажированные»

Теги сборная России ФИБА Виталий Носов Баскетбол

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов заявил, что решение исполнительного комитета ФИБА о продлении отстранения российских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации является политическим.

«Это плохо для всех, в том числе и для нас. Россия – великая спортивная держава, мы будем потом как-то выкручиваться. Хотя эти истории политические абсолютно, ангажированные.

Очень хочется, чтобы мы вернулись с гордо поднятой головой, а так это очень плохо и абсолютно несправедливо. Вряд ли ФИБА принимает такое решение – это им говорят что решать. Можно только искать альтернативу, хотя это все неверно и неправильно. Но мы пока ее найти пытаемся, но найти аналог Евролиге, еврокубкам, чемпионату мира сложно», – сказал Носов.

28 ноября ФИБА продлила отстранение российских и белорусских сборных и клубов от международных соревнований.

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2 комментария
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Волька-ибн-Алёша
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Epicman
Действительно. Ни за что взяли и вышвырнули из цивилизованного общества! Да за кого они нас, дикарей, принимают?!
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